F1: Aston Martin aposta em 2026 enquanto enfrenta temporada de transição
A par da Sauber, a Aston Martin vive um momento de transição que, na Fórmula 1, exige paciência e visão a longo prazo. A estrutura está a ser moldada para um futuro mais competitivo, mas 2025 tem trazido poucos motivos para sorrir.
Mudanças na liderança e foco no futuro
A equipa manteve a dupla Fernando Alonso e Lance Stroll, mas passou por alterações profundas na liderança e na área técnica. Andy Cowell assumiu o cargo de Team Principal, substituindo Mike Krack, enquanto Adrian Newey já trabalha exclusivamente no projeto para 2026.
O desempenho, no entanto, tem ficado aquém do esperado. Até à pausa de verão, a Aston Martin ocupa a sexta posição no Mundial de Construtores com 52 pontos — muito distante dos líderes. O início da temporada foi difícil, com apenas 14 pontos nos primeiros oito Grandes Prémios. Em comparação com 2024, o ganho médio por volta é de apenas 0,25 segundos, o mais baixo do pelotão.
Atualizações e impacto em pista
A principal evolução do AMR25 chegou em Imola, com novo fundo, difusor e sidepods. As melhorias beneficiaram sobretudo Alonso, que passou a explorar melhor o potencial do carro, embora a degradação de pneus continue a limitar o ritmo de corrida. Stroll não tirou o mesmo proveito das novidades. Desde o GP de Espanha, a equipa pontuou em todas as corridas, exceto na Bélgica.
Alonso mantém ambição
Fernando Alonso continua a ser um trunfo valioso. Determinado e competitivo, não se deixou abater pela primeira metade difícil e ganhou novo impulso com as atualizações. O espanhol sonha ainda com a luta pelo terceiro título e deposita esperanças no trabalho de Newey para 2026, ano em que termina o seu contrato. A renovação — ou despedida da F1 — será tema quente no próximo ano.
Stroll perde fulgor
Lance Stroll começou bem a temporada, mas perdeu consistência à medida que os rivais evoluíram. Apesar de alguns bons momentos, tornou-se uma figura discreta em pista e fora dela. Ainda assim, soma os mesmos pontos de Alonso, facto que merece destaque.
Balanço da temporada
A Aston Martin apresenta estabilidade interna, mas falta-lhe capacidade para acompanhar o ritmo de desenvolvimento dos adversários. O foco em 2026 e a experiência de Alonso mantêm viva a ambição de regressar às primeiras posições.
Notas:
- Aston Martin: Nota 6/10
- Fernando Alonso: Nota 6/10
- Lance Stroll: Nota 6/10
