F1: Aston Martin apenas se apresenta em Barcelona quinta e sexta
A Aston Martin anunciou oficialmente que estará apenas na quinta e na sexta em Barcelona para os testes privados de decorrem na cidade catalã.
Os rumores do atraso da Aston Martin foram-se multiplicando nos últimos dias e são agora confirmados, com a equipa a admitir que vai perder um dos três dias de trabalhos em pista que a FIA permite neste teste que decorre de hoje, segunda-feira, a sexta-feira.
An update on Barcelona Shakedown. pic.twitter.com/dm9IWh2d32
— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 26, 2026
