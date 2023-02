F1: Aston Martin anunciou alinhamento para último dia de testes | AutoSport

A Aston Martin vai colocar de novo os dois pilotos disponíveis no Bahrein ao volante do AMR23 no último dia dos testes de pré-época. As tarefas serão divididas entre Fernando Alonso e Felipe Drugovich.

Lance Stroll está de fora por lesão, como demos conta antes e questionando-se a possibilidade de estar presente no Grande Prémio da próxima semana, por isso Drugovich vai estar ao volante da AMR23 pela manhã, antes de entregar o lugar a Alonso para a última sessão de testes antes da abertura oficial da temporada no próximo fim de semana do Grande Prémio do Bahrain.

Our driver line-up for day three of #F1Testing will be as follows.



AM – @FelipeDrugovich

PM – @alo_oficial pic.twitter.com/gtJF6BWhyb — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 24, 2023