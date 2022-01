F1: Aston Martin anuncia data de lançamento do seu novo carro | AutoSport

Começam a ser conhecidas as datas de lançamento dos novos carros, momento muito aguardado pelos fãs. A Aston Martin foi a primeira a anunciar a data de apresentação do seu novo monolugar.

Numa altura em que a equipa se reorganiza após a saída de Otmar Szafnauer, a Aston Martin continua a preparação da nova época e irá apresentar o seu novo carro dia 10 de fevereiro, data anunciada aos fãs, num email enviado esta sexta-feira aos fãs da equipa. É uma época importante para a Aston, que pretende voltar aos bons resultados, exigência de Lawrence Stroll que já mostrou que não quer perder muito tempo para chegar aos primeiros lugares, não tendo poupado no investimento feito na equipa.

Os testes pré-época começam no Circuito de Barcelona, em Espanha, a 23 de Fevereiro. As equipas terão seis dias de pré-época antes da ronda de abertura da época ter lugar no Bahrein, a 20 de Março.