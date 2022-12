F1: Aston Martin aberta a manter Fernando Alonso na sua estrutura para lá de 2024 | AutoSport

Apesar de Fernando Alonso ter contrato para até 2024 e ainda não se saber o que o espanhol quer fazer depois dessa data, a Aston Martin já mostrou vontade de o manter na sua estrutura depois de pendurar o capacete.

Quando Fernando Alonso chegar ao fim deste contrato com a Aston Martin, terá 43 anos e talvez pense em terminar a carreira nessa altura. Mas Mike Krack admitiu que já falou com Alonso sobre o futuro depois de ele pendurar o capacete e que um lugar na estrutura da Aston Martin está em equação:

“Sim, já tivemos algumas conversas muito boas com ele”, Krack é citado pelo PlanetF1.com. “Isto, na minha opinião, pode ir além do papel de piloto. Fernando junta-se a nós para ser uma parte central da equipa, e temos de ver como é que isto se vai desenvolver. Mas penso que ele pode ter um grande papel a desempenhar no futuro da equipa”.