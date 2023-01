F1: Aston Martin aberta a fazer os seus próprios motores | AutoSport

A Aston Martin não descarta a hipótese de fazer os seus próprios motores no futuro. Apesar de reconhecer que a parceria com a Mercedes tem sido proveitosa e que têm muito a aprender para pensarem nessa possibilidade, a ideia não está colocada de lado.

Dan Fallows, diretor técnico da Aston Martin olha com interesse para essa possibilidade, que não poderá ser realizada em breve:

“Estamos bastante abertos a isso”, disse ele. “O que esta equipa ganhou com a sua relação com [Mercedes] tem sido imenso. À medida que avançamos para o futuro e fazemos as coisas à nossa maneira, ou assumimos os nossos próprios projetos, estamos muito conscientes de que temos de ser capazes de os fazer pelo menos tão bem, se não melhor do que eles. Essa é uma capacidade que teríamos de desenvolver antes mesmo de falarmos em tomar essas decisões”.

O director da equipa Mike Krack realçou que construir peças em casa tornar o process mais rápido e mais barato.

“Quando se tem a capacidade de fazer tudo sozinho, pode-se tornar as coisas mais rápidas e mais barato”, acrescentou ele. “Significa que pode fazer mais ou pode ter talvez uma ou duas atualizações mais do que antes, devido ao tempo e também por razões financeiras. Portanto, desse ponto de vista, penso que seria um bom passo”.