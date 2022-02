F1: Assen e Kyalami podem ser opções para 2023 | AutoSport

Com a abertura da Liberty para acolher novas pistas e tentar chegar a novos mercados, não surpreende que surjam rumores de novas pistas a serem adicionadas ao calendários. Para 2023 poderemos ter adições de peso.

Kyalami é já falado há algum tempo, pois a F1 quer voltar ao continente africano e já tem sido feito algum esforço para que a mítica pista volte a receber o Grande Circo. O GP da África do Sul tem muita história e seria um excelente regresso e já foi admitido pelos responsáveis da F1 que a África do Sul é um destino apetecível.

Assen é uma opção que parece menos forte mas ainda assim a ter em conta. Com a crescente popularidade de Max Verstappen, ainda mais agora que é campeão do mundo, a F1 está cada vez mais forte nos Países Baixos que veriam com bons olhos uma segunda prova. Esta opção poderá ser mais difícil de concretizar, mas dado o sucesso do evento em Zandvoort, não seria surpreendente se a ideia avançasse.