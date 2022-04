F1: Assalto não afetará Charles Leclerc este fim de semana | AutoSport

Charles Leclerc foi recentemente assaltado, perdendo o seu relógio Richard Mille no valor de quase 300 mil euros isto numa altura em que tirava umas fotografias com alguns fãs. Apesar de um episódio destes ser sempre marcante, Leclerc afirmou que tal não afetaria a sua prestação do fim de semana:

“Não vou entrar muito em detalhes”, respondeu Leclerc, citado pelo GPFans. “Não foi uma boa experiência. Não posso dizer muito mais do que isso. Está tudo a ser tratado com a polícia e eles estão a tentar encontrá-los. Mas de um modo geral, estou bem e, espero, concentrado para o fim-de-semana. Não me vai atrapalhar para este fim-de-semana”.