F1: Aseel Al Hamad e Abbi Pulling tornaram-se nas primeiras mulheres a pilotar um monolugar na Arábia Saudita | AutoSport

Muito se tem falado dos destinos da F1, por vezes questionáveis dada a situação política e social que os cidadão comum por lá enfrenta. Mas, como fez Sebastian Vettel no ano passado, em vez de apontar o dedo ao muito de mal que existe, talvez seja mais produtivo aplaudir o pouco de bem que se começa a fazer. Foi o que aconteceu com a Alpine. Aseel Al Hamad e Abbi Pulling tornaram-se nas primeiras mulheres a pilotar um monolugar de F1 na Arábia Saudita.

Antes do Grande Prémio da Arábia Saudita de 2022, Pulling juntou-se a Al Hamad – que representa a Arábia Saudita na Comissão FIA para as mulheres no desporto e é membro da direção da federação saudita de desporto automóvel – no E20 de 2012 (anteriormente conhecido como Lotus E20).

Com a assistência da Autoridade Saudita de Turismo, as duas pilotos levaram o E20 num passeio que incluiu a cidade de Diriyah.

“Espero que isto inspire mais gerações a apaixonarem-se pela Fórmula 1 e que mais mulheres considerem o desporto automóvel como uma carreira futura.

“Fiquei super feliz por conhecer Abbi, uma rapariga encantadora com muita ambição, e uma paixão incrível pelas corridas. Ela mostra que, com talento, as raparigas podem tornar-se pilotos de corridas profissionais. É importante que mostremos exemplos para demonstrar à geração mais jovem que podem ser eles no futuro; não importa o seu género; só precisam mostrar o seu talento. Estarei a torcer por eles e a abrir as portas e espero vê-los nos pódios num futuro próximo”.

Pulling, que continua na W Series esta temporada, acrescentou: “Tive a minha primeira experiência com um carro de F1 no fim-de-semana passado e era tudo o que eu esperava, e mais. Comecei a correr quando tinha apenas oito anos, sempre com o objectivo de chegar à Fórmula 1, e estou tão contente por ter chegado um pouco mais perto”.

Laurent Rossi, CEO da Alpine que esteve nesta iniciativa comentou: “A declaração de ter duas mulheres a pilotar um carro de F1 pela capital da Arábia Saudita, passando por monumentos históricos preciosos e entrando no coração da cidade, mostra que qualquer pessoa com talento suficiente pode seguir os seus sonhos no desporto automóvel”.