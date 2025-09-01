F1, ascensão e queda: Kimi Antonelli penalizado após confronto com Leclerc em Zandvoort
O Grande Prémio dos Países Baixos revelou-se um turbilhão de emoções para Kimi Antonelli. O jovem talento da Mercedes viu a sua corrida ser marcada por uma recuperação impressionante, apenas para ser ofuscada por penalizações que o fizeram cair da sexta para a 16.ª posição final.
O fim de semana de Antonelli começou com um percalço, quando o seu monolugar Mercedes ficou preso na gravilha após apenas seis voltas no treino livre de sexta-feira. Apesar deste contratempo inicial, o piloto italiano conseguiu qualificar-se na 11.ª posição, ficando à beira do top 10.
Na corrida, Antonelli demonstrou um ritmo notável, escalando posições até se encontrar no sexto lugar. No entanto, um momento de ousadia na sua tentativa de ultrapassagem a Charles Leclerc, piloto da Ferrari, acabou por ser a sua perdição. Leclerc descreveu a manobra como “excessivamente otimista”, e o incidente resultou numa penalização de 10 segundos para Antonelli por ter provocado a colisão.
Para agravar a situação, o jovem piloto foi ainda penalizado com mais cinco segundos por excesso de velocidade nas boxes, após uma paragem para corrigir um pneu furado resultante do toque com Leclerc. Estas penalizações combinadas fizeram-no descer abruptamente da sexta posição na pista para o 16.º lugar na classificação final.
Antonelli expressou o seu desapontamento após a corrida: “O resultado da corrida de hoje foi uma pena. O nosso ritmo era realmente forte e sentia-me ótimo no carro. Apesar de ter partido de P11, ganhei várias posições e estava a olhar em frente para ver se conseguiríamos lutar pelo pódio. Teríamos certamente alcançado um bom resultado se não fosse o incidente com o Leclerc.” O piloto da Mercedes acrescentou: “Peço desculpa ao Charles e à Ferrari, pois nunca é bom tirar alguém da corrida desta forma.”
Olhando para o futuro, Antonelli mantém o foco: “Estou agora ansioso por Monza, a minha segunda corrida em casa. O trabalho de volta rápida é a minha prioridade, pois obviamente partir na frente em cada Grande Prémio seria mais benéfico para nós. O aspeto positivo que podemos tirar de Zandvoort é que o nosso ritmo foi forte, por isso continuaremos a trabalhar arduamente e tenho a certeza de que os resultados surgirão em breve.”
A transição de categorias de formação para a Fórmula 1 é um dos maiores desafios na carreira de um piloto. A pressão para ter um bom desempenho, a intensidade da competição e a necessidade de dominar estratégias complexas, juntamente com a gestão de incidentes na pista, são fatores que testam a capacidade de adaptação e a maturidade dos jovens talentos. Incidentes como o de Antonelli em Zandvoort, embora frustrantes, são frequentemente parte do processo de aprendizagem e crescimento num desporto tão exigente como a Fórmula 1.
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
Pity
1 Setembro, 2025 at 17:11
Antonelli não está a ter uma estreia muito diferente da de Verstappen, ambos chegaram muito jovens, com muita vontade de mostrar serviço, e os erros acontecem. Para pior a situação, e ao contrário do Max, ele entrou logo numa equipa de ponta.
Zandvoort é uma pista única, com grande banking, o que obriga a uma condução diferente das outras pistas, uma pista que não recebe F2 e F3, o que dificulta ainda mais a vida aos estreantes (a alguns…)
Errou, foi bem penalizado das duas vezes, mas o toque com Leclerc ainda é desculpável, pelas razões que expus acima. O mesmo não se pode dizer do excesso de velocidade nas boxes.
jo baue
1 Setembro, 2025 at 17:52
Erro evidente da parte dele, percebe-se não quis perder uma oportunidade única neste traçado para ultrapassar; não calculou que o CL descesse tanto do “banking”, ainda procurou que ele seguisse à frente, não forçando a ultrapassagem, mas não evitou a colisão. Errou por 10 cm, os mesmos que salvaram os papaias na Áustria e na Hungria. Total responsabilidade. Caso de responsabilidade total. Daqui a 4 dias vai-se encontrar com os tifosi da Ferrari…