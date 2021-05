F1: Asas flexíveis não são novidade | AutoSport

O tema das asas flexíveis tem sido referido com insistência nos últimos tempos depois dos comentários de Lewis Hamilton, que ao perseguir Max Verstappen em Barcelona, reparou que a asa dos Red Bull era mais flexível do que seria de esperar.

Mas tal acontece já há algum tempo e outras equipas também têm asas mais flexíveis que, no entanto, passaram os testes da FIA, que agora irá testar as asas de forma diferente:

Num vídeo no canal de Peter Windsor, Craig Scarborough, perito técnico, explica as implicações desse novo teste: “A história explodiu em Barcelona, quando Lewis disse que a Red Bull conseguiu ganhar um décimo por causa da asa traseira flexível. Vê-se que, quando o carro está na recta, a asa traseira baixa e, ao travar, volta à posição”.

“Cada asa traseira flete um pouco, umas mais do que outras. Isto é algo que a FIA tem permitido durante muito tempo e, a dada altura, uma equipa irá ultrapassar o limite do regulamento. Parece que a Red Bull fez isso agora, uma vez que a FIA vai agora tomar de novo medidas”.

“O regulamento diz que a carroçaria não se pode mover. É verdade que se moverá um pouco, mas estas coisas são concebidas para serem flexíveis. As equipas passam muito tempo a garantir que o trabalho da carroçaria passa nos testes. Mas os novos testes irão afetar todas as equipas. Terão de conceber uma asa traseira que também passará nesse novo teste. Terão de se certificar de que a asa é legal, mesmo com o novo teste”, conclui Scarborough.

Isso também foi confirmado por Helmut Marko que apontou que outras equipas fazem o mesmo:

“A asa passou no teste de carga”, disse Marko ao Motorsport-Total.com da Alemanha. “Isso é crucial. Agora, há novos critérios que têm diretrizes diferentes no que diz respeito à carga. É frequentemente o caso quando novos regulamentos chegam e as equipas descobrem áreas cinzentas. Mas não é só a Red Bull que está a ser alvo. Afeta também outras equipas”.“Não é certamente uma desvantagem que seja decisiva para o campeonato mundial”, afirmou. “Tivemos de reajustar as asas da frente duas, três vezes por temporada no passado”.