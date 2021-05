F1, Asas flexíveis: Irritações, protestos e mais investimento | AutoSport

Está a ser um tema muito referido, vai exigir das equipas mais trabalho e pela reação de alguns chefes, poderá custar mais caro do que apenas o desenvolvimento de novos componentes. As asas flexíveis, que serão alvo de atenção redobrada da FIA, depois de Lewis Hamilton e a Mercedes terem apontado o dedo à asa traseira da Red Bull, irão exigir à maioria das equipas trabalho extra numa fase em que muitas já estão focadas em 2022.

Entre as equipas que deverão fazer alterações está Alfa Romeo, e falando aos meios de comunicação social, Frederic Vasseur não escondeu o desagrado:

“Estou um pouco irritado com a abordagem para mudar a regra”, admitiu ele. “Alterar o valor do teste não é nada justo porque a função dos engenheiros em F1 e dos desenhadores é desenhar peças no limite do regulamento. Se alterar o regulamento no decorrer da época, teremos de conceber novas peças e as equipas que dizem que não serão afetadas, é uma piada”, acrescentou. “Irá afetar toda a gente. No final do dia, temos o regulamento com a deformação máxima sob carga e penso que não somos mais espertos do que os outros”, continuou ele. “Toda a gente estava a manter o limite, e a FIA decidiu alterar os limites. É um pouco surpreendente, mas eles mudaram a carga e a deformação… e no decorrer da época. Não é a introdução de um novo teste ou de uma nova forma de fazer o teste, eles mudam o valor. Esta é a primeira vez que vemos algo assim”, continuou, “porque se está no limite e se fez um bom trabalho, tem de se produzir novas asas. Mas em termos de economia de custos, é um enorme esforço. Temos tempo para o fazer, mas isso vai custar-nos uma fortuna. Estamos todos a tentar poupar dinheiro e depois temos este tipo de coisas que são apenas uma brincadeira, uma piada para mim”.

Quanto ao custo inerente às novas exigências da FIA, Christian Horner da Red Bull apontou um número específico:

“Penso que para uma equipa como nós que está obviamente a enfrentar o limite orçamental, então é claro que, estrategicamente, é preciso fazer escolhas”, disse ele. “O impacto de algo como isto é provavelmente meio milhão de dólares, de modo a evitar que algo mais aconteça, mas esse é o acto de malabarismo que temos agora de fazer com o limite orçamental e os regulamentos financeiros”.

“Tem de haver um tempo para poder fazer as peças. Não se pode esperar que as peças sejam feitas por magia de um dia para o outro sem que haja aumento de custos. O carro está em conformidade com os regulamentos que estão em vigor nos últimos 18 meses com estes testes de carga e depois o regulamento foi alterado, os testes foram alterados, e tem de haver um período de pré-aviso para isso”.

Enquanto a Ferrari e a Red Bull terão de fazer alterações, tanto a McLaren como a Williams confirmaram que as suas asas passariam nos testes de carga mais rigorosos, enquanto o Toto Wolff da Mercedes brincou que iriam redesenhar a sua asa para serem mais flexíveis.

“Para nós não tem qualquer influência porque não temos de mudar nada no carro”, disse Andreas Seidl da McLaren. “O nosso carro estava em conformidade com os regulamentos para as primeiras corridas e está agora em conformidade”.

Wolff acrescentou: “Sim, vamos precisar de modificar a nossa asa. Precisamos torná-la mais flexível, a nossa asa é extremamente rígida, cumprindo o famoso artigo 3.8 que deve permanecer imóvel. O novo teste que foi introduzido é uma solução mal cozida que nos está a dar oportunidade; podemos tornar a asa mais flexível no futuro”.

Olhando para as equipas mais afetadas, teremos Ferrari, Alpine, Red Bull e Alfa Romeo, o que segundo Otmar Szafnauer são as equipas com as traseiras mais elevadas:

“Mais ou menos todas as equipa com traseiras elevadas têm este tipo de asa. Suspeitamos que eles precisam disso para compensar o arrasto mais elevado”.

A Mercedes está particularmente aborrecida com o facto de ter sido dado até depois de Baku para fazer as modificações completas aos seus designs atuais.

“É evidente que uma ou duas semanas é demasiado curto para que todos se ajustem”, disse Wolff. “Mas são quatro semanas para Baku e é incompreensível que dentro desse tempo não se consiga tornar uma asa traseira menos flexível para a pista que é provavelmente a mais afectada pelas asas traseiras flexíveis”.

“Isso deixa-nos em terra de ninguém porque a diretiva técnica diz que o movimento de algumas asas traseiras têm sido julgado como excessivo. Por isso, as equipas que usarem este tipo de asas são propensas a sofrer um protesto. “Provavelmente isto vai para o tribunal internacional de recurso pois ninguém precisa desta situação confusa”, acrescentou Wolff.

Mas a troca de acusações com a Red Bull continua e Horner apontou também o dedo à asa dianteira da Mercedes que segundo a equipa austríaca também é demasiado flexível.