F1: As respostas de Andrea Stella aos rumores de Piastri e à chegada de Lambiase

A McLaren tem sido alvo do interesse mediático nas últimas semanas, quer pela chegada anunciada de Gianpiero Lambiase, quer pelo suposto interesse da Red Bull em Oscar Piastri. Andrea Stella, diretor da equipa, pronunciou-se sobre esses temas em Montreal, palco da quinta jornada do campeonato de F1.

Apesar de Piastri ter um contrato plurianual com a McLaren válido até pelo menos ao final de 2027, têm circulado rumores sobre uma eventual transferência do australiano para a Red Bull, caso Max Verstappen deixe a equipa. Stella rejeitou essas especulações, reiterando a satisfação da equipa com a sua dupla de pilotos atual, composta por Piastri e Lando Norris.

Ferrari e Lambiase

No que diz respeito ao seu próprio futuro — alvo de rumores que o ligavam à Ferrari — o diretor da equipa britânica afirmou estar totalmente comprometido com o projeto de Woking, sublinhando a missão de continuar a encher o armário de troféus do McLaren Technology Centre. Relativamente a Lambiase, atual engenheiro de pista de Verstappen na Red Bull e Head of Race Engineering, foi confirmado que se juntará à estrutra como Chief Racing Officer quando o seu contrato com a equipa austríaca expirar em 2028. O responsável da Red Bull, Laurent Mekies, afirmou na mesma conferência de imprensa que Lambiase iria tornar-se Diretor da McLaren, algo que Stella não confirmou diretamente, remetendo a questão para a “silly season”.

“Acho que a reação está na vossa própria pergunta — mencionaram a silly season, e acho que já estamos completamente dentro dela” disse Stella na conferência de imprensa. “Quando pensamos no Oscar, não poderíamos estar mais satisfeitos. Estamos a ver o melhor Oscar dentro do cockpit e também um Oscar feliz, na sua melhor versão fora dele. A dinâmica e a relação com o Lando são excelentes, e acho que a equipa está na sua forma mais forte desde que sou Diretor. Por isso, a direção é muito clara: máxima estabilidade na McLaren.”

Quanto ao seu compromisso, Stella foi claro:

“No que me diz respeito, estou definitivamente totalmente comprometido com a McLaren. Uma das coisas de que mais me orgulho na minha experiência como Diretor é termos conseguido encher o armário do MTC com troféus, o que significou que precisámos de criar uma nova área. E para mim a missão é muito clara: precisamos de encher essa nova área nos anos que aí vêm na McLaren.”

O italiano explicou ainda a entrada de Lambiase na estrutura, recordando os tempos… da Ferrari:

“E o GP? É muito simples. Na McLaren, queremos contratar as melhores pessoas da Fórmula 1, os melhores especialistas, os melhores líderes. O facto de o GP ter decidido juntar-se à McLaren diz muito sobre a credibilidade da nossa equipa. Por isso, silly season — o que é importante para nós é a estabilidade e que os melhores talentos da Fórmula 1 queiram juntar-se à McLaren.”

“Fiz parte da Ferrari do início dos anos 2000 e sei que nível de senioridade, experiência e liderança é necessário para ter sucesso no presente e no futuro. Contratar o GP faz parte desta visão de criar uma liderança aditiva que se integre com a liderança atual e crie uma equipa cada vez mais forte na McLaren. Queria muito que o GP se juntasse à McLaren. Estou pessoalmente muito sobrecarregado no meu papel de Diretor e preciso de um grupo forte de líderes a trabalhar comigo. Acho que o plano é muito claro. Qualquer outra especulação leva-nos de volta à silly season.”

O que fará Stella?

A explicação de Stella parece clara e credível. A chegada de Lambiase, que poderá só acontecer em 2028 pode permitir que Stella tenha uma agenda menos preenchida e um braço direito. No entanto, se falta pouco menos de dois anos para a chegada de Lambiase, não será muito tempo para Stella ficar sobrecarregado? Argumento válido ou sucessão já a ser trabalhada?

Não é descabido pensar que Stella queira ter sucesso na Ferrari. Um italiano, a liderar a equipa mais italiana do mundo, símbolo de um país e uma paixão. Stella demonstrou ser um excelente líder, com Zak Brown ao seu lado. Será que em Maranello terá esse apoio? O atual diretor da estrutra de Woking é um homem inteligente e sabe que na McLaren já tem uma máquina pronta para o sucesso. Na Ferrari, parece que esse caminho demora a ser encontrado. Razão ou emoção? Estabilidade ou desafio? Stella continuará a ser falado e com mais intensidade cada vez que a Ferrari se afastar dos primeiros lugares.