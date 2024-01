F1: As regras que James Vowles escreveu para Lewis Hamilton e Nico Rosberg em 2014 | AutoSport

Os ecos da grande rivalidade entre Lewis Hamilton e Max Verstappen ainda se ovem, mas ouve outra grande rivalidade que foi crescendo desde 2014, até atingir o seu auge em 2016. Hamilton foi novamente figura central e teve como adversário Nico Rosberg. James Vowles, engenheiro da Mercedes naquela altura (responsável pela estratégia), mudou-se para a Williams para assumir o papel de diretor da equipa mas relembrou esses tempos.

Em declarações ao podcast High Performance, Vowles revelou que foi ele o responsável pelo documento que definia de forma clara o que os pilotos podiam ou não fazer em pista, tentando manter um bom ambiente. Esse documento revelou-se fundamental para retardar a rivalidade que inevitavelmente estalou entre os dois pilotos.

“Tanto o Nico como o Lewis sabiam que era um deles que ia ganhar o ano, ainda antes de experimentarmos o carro. Mas o meu papel neste processo foi elaborar um documento que deixasse bem claro como iríamos trabalhar uns com os outros. Como é que iríamos lutar uns contra os outros?

Havia limites muito claros. Mas toda a primeira página era sobre ser um desportista. Podes ganhar um Campeonato do Mundo. Mas se o fizeres de uma forma que não seja justa e desportiva, vais arrepender-te para o resto da tua vida. Terás um campeonato em teu nome, mas será sujo, não será puro. O caso de Michael Schumacher foi um piloto incrível, mas a sua carreira ainda está marcada por 1997 em muitos aspetos, destaca-se na mente de todos.

Na altura, queríamos ganhar coisas fazendo apenas melhor do que todos os outros e isso aplicava-se aos pilotos, aos engenheiros da equipa e aos designers. E foi muito importante para garantir que eles estavam cientes de que se podiam tornar no melhor desportista do mundo, o que criaria um legado durante muitos e muitos anos. Ou então, podiam ganhar uma corrida fazendo algo que talvez seja forçado ou prejudicando o seu colega de equipa. E é uma escolha muito simples quando a apresentamos a um desportista. Em última análise, eles querem criar um legado nos anos vindouros”.