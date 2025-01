F1: As razões que levaram a Red Bull a optar por Lawson em vez de Tsunoda

Em contrapartida, Liam Lawson reflecte a confiança da Red Bull na força mental e adaptabilidade do jovem neozelandês. Marko enfatizou a capacidade de Lawson para aceitar um papel de apoio dentro da equipa, reconhecendo que desafiar Verstappen é uma tarefa assustadora, se não intransponível. Compreender esse papel e evoluir com um piloto como Max Verstappen ao lado é meio caminho andado.

Helmut Marko, consultor da Red Bull, explicou que a menor consistência e estabilidade emocional de Tsunoda foram pontos a favor de Lawson, e embora o japonês tenha demonstrado uma boa velocidade, a tendência para cometer erros pesaram contra. Sabendo-se como é Tsunoda, e embora tenha melhorado em 2024, colocá-lo ao lado de Verstappen poderia fazê-lo ‘rebentar’ de frustração… como já se viu no passado. Será que o japonês teria capacidade de lidar com o domínio de Verstappen? Não saberemos…

Numa jogada surpreendente para muitos, a Red Bull Racing anunciou Liam Lawson como companheiro de equipa de Max Verstappen para a temporada de Fórmula 1 de 2025, afastando Yuki Tsunoda, apesar do ritmo superior do piloto japonês. A decisão sublinha a prioridade estratégica da Red Bull à resiliência mental e à harmonia da equipa em detrimento da velocidade ‘bruta’.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros