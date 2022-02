F1: As primeiras imagens do novo Alfa Romeo em pista | AutoSport

O Alfa Romeo C42 já foi para a pista, num teste privado feito em Fiorano. Este é o segundo carro a ser visto em pista, sendo que hoje é esperado que o AT03 da Alpha Tauri também faça os primeiros quilómetros. Mais uma vez a Alfa Romeo mostra o seu carro com uma decoração alternativa, além de mostrar já alguns pormenores do seu novo carro.

📸 First look at Alfa Romeo's new 2022 car! The car was spotted shaking down the new C42 in a private test at Fiorano 👀



#F1 #Autosport pic.twitter.com/OyZ4tmds1y