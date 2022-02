F1: Os primeiros onboards do W13 da Mercedes (vídeo) | AutoSport

George Russell foi o primeiro piloto a levar o W13 para a pista, ontem em Silverstone, para o shakedown da Mercedes. O piloto britânico pôde sentir pela primeira vez as sensações do seu novo carro no mundo real, depois de ter testado muito no simulador. Também Lewis Hamilton experimentou o seu novo carro para 2022. Veja as primeiras imagens dos pilotos Mercedes ao volante do novo monolugar da Mercedes:

La nouvelle Mercedes W13 en action à Silverstone avec notamment les premières caméras embarquées 🎥#F1 pic.twitter.com/yiM0V3fVnb — Secteur F1 (@Secteur_F1) February 18, 2022