F1: As potenciais entradas e saídas da Red Bull | AutoSport

A Red Bull domina dentro de pista e tem a questão dos títulos praticamente definida, mas há alguma instabilidade do lado dos pilotos, quer na Red Bull, quer na Alpha Tauri. Há potencial para se criar um enredo que poderá resultar em mais entradas e saídas.

A saída de Nyck de Vries deve estar por horas, faltando apenas a confirmação da dispensa do piloto neerlandês, contratado no final da época passada para colmatar a saída de Pierre Gasly, que foi para a Alpine. Nyck de Vries era visto como um valor seguro, com experiência e já campeão FIA de Fórmula E, tendo mostrado a sua valia também no WEC. Esperava-se que chegasse e se impusesse com alguma naturalidade, mas o cenário foi o oposto. De Vries demorou a adaptar-se à F1 e a pressão dos resultados começou a falar mais alto. A expetativa era alta, tal como a exigência e o cenário da saída do piloto de 28 anos começou a ganhar força a cada fim de semana menos conseguido. Helmut Marko admitiu que a contratação de de Vries não agradou a Christian Horner, denotando falta de unanimidade na decisão. Quando assim é, a vida do piloto fica dificultada. Apesar de ainda não ter sido oficialmente confirmado, Daniel Ricciardo, que assinou pela Red Bull para assumir o papel de piloto de teste e piloto de reserva, deverá ser chamado para assumir o lugar na Alpha Tauri, já na próxima corrida, na Hungria. A questão complica-se agora um pouco mais.

Ricciardo já era muito falado para entrar para o lugar de Sergio Pérez, que tem desiludido, depois de um arranque forte em que parecia ter argumentos para lutar pelo título. O mexicano voltou a mostrar pouca capacidade para lutar com Max Verstappen e, pior que isso, tem tido problemas nas qualificações e já não vai à Q3 há cinco corridas. Alarmante para um piloto com o melhor carro da grelha nas mãos. Claro que o fantasma Ricciardo começou a pairar e esta ida para a Alpha Tauri pode ser vista como uma forma do australiano ganhar ritmo para poder, potencialmente, substituir Pérez. Ricciardo tem uma boa relação com Verstappen e ambos já foram colegas de equipa, com altos e baixos, mas nada que a equipa não pudesse controlar. Desde a saída de Ricciardo que Verstappen viu três colegas de equipa entrarem e saírem, sem conseguirem ser ameaça para o piloto neerlandês. Seria um fechar de ciclo e o regresso a uma dupla que agradava aos responsáveis da equipa.

Mas os rumores que correm trazem mais nomes para esta equação. Lando Norris é uma das grandes estrelas da F1 e a sua ida para a Red Bull seria um upgrade importante. Alguns rumores dão conta de conversações entre a Red Bull e os agentes do #4 da McLaren. Norris tem boa relação com Verstappen, é rápido, inteligente, consistente e tem tudo para ser um campeão. A sua ida para a Red Bull tornaria a equipa austríaca ainda mais temível. Mas Norris tem contrato com a McLaren até 2025 e terá a noção que o foco da equipa está em Verstappen. Na McLaren é ele o chefe de fila e a equipa tem dado sinais positivos nas últimas corridas. Estará o britânico disposto a arriscar uma ida para a Red Bull?

Outro dos nomes que começa a ser falado para a Red Bull é Alex Albon. O piloto tailandês tem mostrado a sua qualidade na Williams e o cenário do seu regresso começa a ganhar alguma força. Albon já esteve na Red Bull, sem sucesso, mas ficou sempre a sensação que algo ficou por mostrar. A postura da equipa foi diametralmente oposta à que vimos com Pierre Gasly, que foi dispensado e nunca mais entrou nas contas para a Red Bull. Albon, por outro lado, sempre foi elogiado pelos responsáveis dos Bull ́ s, e o seu trabalho foi fundamental na conquista do primeiro título de Verstappen. É por isso um piloto bem cotado dentro da equipa, agora mais experiente e mais maduro e com uma relação boa com Verstappen.

A questão que se coloca é esta: estará a Red Bull com vontade de reformular os seus alinhamentos de pilotos? Se sim, a saída de Pérez passa a ser a próxima jogada, com o mexicano a precisar de bons resultados de forma urgente para evitar essa possibilidade. Se não houver uma melhoria significativa, Checo pode estar de saída. Se isso se confirmar, homem que se segue passa a ser a grande incógnita: Ricciardo, Albon, Norris, ou outro? Ricciardo e Albon dependem do que fizerem no resto da época e Norris depende da vontade da equipa e do próprio piloto.

Se Ricciardo acabar por ser o escolhido, abre vaga na Alpha Tauri. E aí, os jovens da Red Bull podem ter uma oportunidade. Liam Lawson parece ser o principal candidato, seguido de Ayumu Iwasa. Daniel Hauger tem desiludido na F2 e por isso está ainda fora dessa luta, com os restantes pilotos ainda demasiado inexperientes para assumir a posição.

Com o título no bolso, a Red Bull pode pensar serenamente sobre todas estas variáveis e esperar para ver o que os pilotos farão até ao fim da época. De Vries é já carta fora do baralho, mas outras movimentações se podem seguir.