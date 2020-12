F1: As piores corridas do ano

A temporada de 2020 foi atípica. Depois das melhores corridas do ano (CLIQUE AQUI), ficam aqui as piores. De Abu Dhabi até ao Bahrein, onde a Fórmula 1 ficou marcada pelo aparatoso acidente de Romain Grosjean.

Grande Prémio de Abu Dhabi (Circuito de Yas Marina)

Max Verstappen dominou do princípio ao fim no circuito de Yas Marina. Depois de conquistar a pole position (a primeira de um motor não Mercedes), o holandês fez uma corrida ‘à Mercedes’, sem deixar que ninguém o incomodasse. Já a Mercedes, terminou atrás de Verstappen, com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Alex Albon ainda subiu de quinto para quarta, mas de resto, na frente, nada aconteceu. Mais atrás, a McLaren trouxe os seus dois carros para casa e terminou o campeonato no terceiro posto nos construtores.

Grande Prémio de Espanha (Circuito de Barcelona-Catalunha)

Tal como no Grande Prémio de Abu Dhabi, na frente não houve movimentações. Lewis Hamilton partiu da pole position e terminou na frente da corrida. Valtteri Bottas chegou em segundo e Max Verstappen terminou em terceiro…

Grande Prémio da Rússia (Autódromo de Sochi)

O erro de Carlos Sainz e o incidente entre Charles Leclerc e Lance Stroll podem ter sido o ponto mais alto do Grande Prémio da Rússia. Duas penalizações para Lewis Hamilton, por ter praticado arranques fora da zona designada, deram a vitória a Valtteri Bottas.

Grande Prémio do Bahrein (Circuito Internacional do Bahrein)

A primeira corrida no Bahrein ficou marcada pelo grande acidente de Romain Grosjean (CLIQUE AQUI). De resto, na corrida, Lewis Hamilton venceu seguido de Max Verstappen. Sergio Pérez estava a caminho de mais um pódio, mas o motor do seu Racing Point cedeu, entregando a Alex Albon a terceira posição, o primeiro duplo pódio da Red Bull Racing desde 2017.