F1: As opiniões sinceras de Zak Brown e Andreas Seidl têm ajudado muito Lando Norris | AutoSport

Nem sempre é fácil lidar com a parte mental dos pilotos jovens, mas Lando Norris diz estar feliz com a abordagem de Zak Brown e Andreas Seidl, que têm usado a sinceridade pura e dura com o jovem britânico.

O progresso de Norris tem sido claro ao longo desta época e o piloto admitiu que o discurso dos seus responsáveis tem ajudado nesse processo:

“Penso que tem sido extremamente importante”, disse ele ao Motorsport.com. “Tê-los a apoiar-me em tempos difíceis e a criticar-me quando devo ser criticado. Não se trata apenas de tentar fazer-te sentir bem, mas de te dizer a verdade. Eles só querem ajudar-te, não é que tudo o que tens de fazer é impressioná-los. Eles também querem ajudar-te a fazer um trabalho melhor e a dares o melhor.”

“E isso ajudou-me a progredir mais rapidamente, a tornar-me um melhor piloto. Ainda sinto a pressão deles. Eles ainda são os meus chefes e eu não quero cometer erros; não os quero desiludir. É também naqueles tempos mais difíceis ou nas alturas em que há dificuldades, ou nas alturas em que é preciso levar um pontapé no rabo para ir e fazer um trabalho melhor em qualquer área, que eles fazem isso. E penso que é uma combinação muito boa deste tipo de coisas em que eles são capazes de ajudar”.