F1: As novas exigências de Lewis Hamilton

A renovação de Lewis Hamilton com a Mercedes continua a um ritmo lento e segundo novos rumores, o britânico terá feito novas exigências.

Um primeiro acordo entre Hamilton e a Mercedes terá sido bloqueado pela casa mãe por não concordar com os valores (50 milhões anuais) e a duração do contrato.

Os rumores multiplicam-se e já se escreveu que terá sido feita apenas uma proposta de um ano, mas oficialmente ambas as partes parecem tranquilas quanto ao tema. Não deixa de ser estranho que um heptacampeão esteja neste momento sem contrato.

O diário AS avança hoje que Hamilton terá feito uma nova exigência, pretendendo o poder de veto na escolha do piloto para depois de 2021. Valtteri Bottas tem mais um ano de contrato mas as mais recentes performances deixam antever que este pode ser o último ano na Mercedes até porque há um George Russell a chegar. No entanto para Hamilton, supostamente, querer esse poder de veto talvez seja um sinal que a Mercedes poderá optar por outro piloto e aí a hipótese Max Verstappen ganha força. O holandês é um dos melhores e como Hamilton está na reta final da sua carreira, a Mercedes talvez olhe para Verstappen como o piloto para o seu futuro, o que a curto prazo não interessa a Hamilton. Mas é apenas mais um rumor que leva a suposições. Oficialmente tudo decorre com a maior tranquilidade e… lentidão.