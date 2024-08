F1: As novas cores da Ferrari para Monza

Say hello to our #ItalianGP race suits 🤩 pic.twitter.com/OSvn9vH198

Em homenagem a este material e ao pessoal que trabalha diretamente com a Fibra de Carbono em Maranello, a Ferrari vai apresentar-se toda de preto, com o típico padrão da Fibra de Carbono presente nos fatos de competição dos pilotos.

A sua versatilidade permite formas aerodinâmicas complexas, otimizando o apoio aerodinâmico e o fluxo de ar, o que melhora a manobrabilidade e as curvas. A inovação contínua no fabrico e conceção da fibra de carbono assegura avanços contínuos no desempenho dos automóveis de F1, tornando-a uma pedra angular da engenharia da F1.

A fibra de carbono é vital na Fórmula 1 devido à sua excecional relação resistência/peso, que melhora significativamente o desempenho ao reduzir o peso do veículo, melhorando a aceleração, a velocidade máxima e o equilíbrio do carro.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI