F1: As mudanças no regulamento desportivo | AutoSport

Já são conhecias as mudanças ao regulamento desportivo de 2022 e há alterações significativas. Algumas delas estão relacionadas com o que aconteceu na corrida de Abu Dhabi. Há também alterações que já eram pedidas há muito.

Fim da regra dos pneus na Q2

Como já noticiado anteriormente, a regra que dita que os carros do top 10 têm de começar com os pneus com que fizeram a Q2 foi retirada. Até 2021, os dez primeiros qualificados para a corrida de domingo eram obrigados a começar a prova com os mesmos pneus do melhor registo na Q2 de sábado. O diretor da Fórmula 1, Ross Brawn, apoiou esta decisão. “Uma das coisas infelizes sobre os pneus na Q2 é que dá ainda mais vantagem àqueles que são realmente rápidos porque podem escolher facilmente o pneu que quiserem para a Q2. Tem tido um efeito ligeiramente contrário, diria eu. Não creio que a retirada da regra seja um grande problema”. É uma boa notícia para os fãs e o fim de uma regra que já não fazia sentido nenhum, uma vez que as equipas mais rápidas escolhiam sempre os pneus desejados e as equipas do meio da tabela que conseguiam subir à Q3 eram mais prejudicadas com uma escolha de pneus para o arranque da prova nem sempre ideal.

Pontos para corridas encurtadas revistos

Não serão atribuídos pontos a menos que o líder tenha completado um mínimo de duas voltas sem a intervenção de um Safety Car ou Virtual Safety Car. Se o líder tiver completado mais de duas voltas mas menos de 25% da distância programada da corrida, os cinco primeiros classificados serão premiados com os seguintes pontos:

1º – 6 pontos

2º – 4 pontos

3º – 3 pontos

4 – 2 pontos

5 – 1 ponto

Se o líder tiver completado 25% mas menos de 50% da distância programada da corrida, os pontos serão atribuídos aos nove primeiros, como se segue:

1º – 13 pontos

2º – 10 pontos

3º – 8 pontos

4 – 6 pontos

5 – 5 pontos

6 – 4 pontos

7ª – 3 pontos

8 – 2 pontos

9º – 1 ponto

Se o líder completar 50% mas menos de 75% da distância programada da corrida, os pontos serão atribuídos aos 10 primeiros classificados da seguinte forma:

1º – 19 pontos

2º – 14 pontos

3º – 12 pontos

4 – 9 pontos

5 – 8 pontos

6 – 6 pontos

7 – 5 pontos

8 – 3 pontos

9º – 2 pontos

10 – 1 ponto

Qualquer percentagem da distância da corrida completada acima desse limite verá pontos completos serem atribuídos aos 10 primeiros classificados.

Rookies e testes

Outras alterações incluem a alocação de duas sessões de treinos livres de de sexta-feira a serem conduzidas por pilotos estreantes durante a época. Além disso, haverá apenas um teste de um dia após a última corrida em Abu Dhabi, no qual as equipas devem correr dois carros: um conduzido por um piloto de 2022, para testes de pneus, e outro para um estreante com não mais de dois grandes prémios de carreira.

Quanto aos testes, deveremos voltar a ter apenas três dias de testes em 2023, tal como em 2021. Em relação aos testes privados que as equipas queiram fazer durante o ano, a regra de usar um carro com dois anos de idade irá manter-se. Assim, mantendo este regulamento nos próximos anos, apenas em 2024 as equipas poderão usar os carros desta nova era em testes privados.

Retirada do Safety Car

A regra da retirada de pista do Safety Car foi ligeiramente alterada, para tornar o processo mais rápido e para evitar alguma da confusão que se instalou na última corrida de 2021. O Safety Car regressará às boxes no final da volta seguinte à mostragem da mensagem “os carros com uma volta de atraso podem agora ultrapassar” enviada pelo controlo de corrida. Até o ano passado era preciso que o último carro com uma volta de atraso passasse o líder e só então o SC teria de dar uma volta, o que por vezes atrasava em demasia o processo. Assim os retardatários vão ter menos tempo para voltarem à cauda do pelotão. Esperam-se mais mudanças no procedimento do SC depois dos resultados da Investigação FIA.

“Show and Tell” – Mostrar as inovações

Esta é provavelmente a novidade mais surpreendente. Tentando acabar com o manto de secretismo a FIA vai obrigar as equipas a mostrarem os seus carros aos media. Haverá um requisito para as equipas mostrarem os monolugares antes do início dos treinos e novamente após a qualificação.

Na “exposição pré-evento”, as equipas fornecerão à FIA um documento com “o nome e breve descrição de todos os principais componentes e conjuntos aerodinâmicos e de carroçaria” que não tenham sido usados num fim-de-semana anterior ou numa sessão de testes oficial. A FIA e a F1 definirão os requisitos que as equipas devem divulgar neste momento. Cada equipa tem de disponibilizar ambos os carros fora da sua área de garagem designada, por um período até uma hora, começando o mais tardar 90 minutos antes do início da FP1.

Os carros devem estar “nominalmente completos e equipados com todos os principais componentes aerodinâmicos e de carroçaria que se destinam a ser utilizados” quando entrarem na pista pela primeira vez na FP1. Exceções à participação nesta exibição serão permitidas com autorização prévia por escrito do diretor da prova. No sábado, meia hora após a qualificação e durante um período de até uma hora, um carro de cinco equipas diferentes será identificado pelo diretor da prova e pelo delegado técnico e deverá ser disponibilizado para uma “exposição pós-qualificação”.