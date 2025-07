F1: As mudanças de pneus para 2026 e os desafios da Pirelli

Em 2026, a Fórmula 1 vai viver uma mudança radical nos regulamentos técnicos, quer do lado chassis, quer do lado das unidades motrizes e os pneus não escapam à mudança, com desafios específicos para a Pirelli.

A F1 continuará a usar pneus de 18 polegadas, mas as rodas serão mais estreitas (menos 30mm) e ligeiramente menores em diâmetro (de 720 mm para aproximadamente 705-710 mm) para ajudar a reduzir o peso (300g nos pneus da frente, 500g nos pneus de trás, com uma “poupança” de 1,3kg por conjunto). A Pirelli está a desenvolver construções e compostos de pneus completamente novos, mas como os carros com especificações para 2026 ainda não existem, os testes são feitos usando «carros-teste» modificados com base nos regulamentos atuais.

Testar com carros adaptados

Esses carros-teste são apenas parcialmente representativos, pois ainda têm níveis de downforce mais altos do que o esperado em 2026, tornando o desenvolvimento dos pneus um pouco incerto. A Pirelli deve, portanto, confiar nos dados de simulações, modelagem virtual, feedback das equipas e testes em pista para criar um pneu adequado às incógnitas do próximo ano.

Pirelli satisfeita

Apesar destes desafios, o diretor de desportos motorizados da Pirelli, Mario Isola, está otimista, citando uma transição suave em 2022 com a introdução de pneus de 18 polegadas. Ele espera que os ajustes continuem até 2027, à medida que as equipas e a Pirelli compreendem melhor os novos regulamentos.

“Estou satisfeito com o desenvolvimento até agora, mas é claro que ainda há muitas dúvidas”, disse Mario Isola, diretor da Pirelli Motorsport, ao Motorsport.com. “Em primeiro lugar, isso está relacionado com o carro. Estamos a usar carros-teste. As equipas estão a fazer um bom trabalho ao tentar nos fornecer um carro que seja o mais representativo possível, mas ainda são carros atuais. Isso significa que são carros com um pacote aerodinâmico diferente e um nível diferente de downforce.

Na verdade, estimamos que o downforce que eles estão a gerar é maior em comparação com o que teremos no próximo ano. Isso significa que é um pouco difícil para nós ter uma gama de compostos que esteja perfeitamente centrada no desempenho do carro. Se o carro está a exercer mais ou menos pressão sobre os pneus do que o esperado, então é claro que há o risco de sermos demasiado agressivos ou demasiado conservadores com os pneus, porque não temos uma ideia clara do que encontraremos em 2026.”

“Durante o primeiro ano com os novos carros, não encontramos nenhuma mudança significativa que fosse necessária nos pneus. Obviamente, ajustes finos são sempre necessários, então ainda espero um pneu em 2027 que seja diferente do de 2026”.

Carros de 2025 com menos apoio aerodinâmico

Para simular os níveis reduzidos de downforce de 2026, as equipas utilizam asas significativamente menores do que o normal numa determinada pista, mas esse não é o único ajuste para os testes.

“Não, não se trata apenas das asas”, disse Isola, “porque eles também precisam alterar a altura do carro, já que os novos pneus têm um diâmetro menor. Então, eles fizeram algumas modificações nos carros que são permitidas pela FIA para nos dar os carros de teste mais representativos. Mas, como eu disse, ainda encontramos diferenças entre as equipas. É útil para nós testar com todas as equipas para obter uma visão completa e também para ter uma boa ideia sobre as diferenças entre todos os carros de teste. Mas, voltando à sua pergunta inicial: no geral, estamos bastante satisfeitos com o progresso e acreditamos que podemos ter um produto bem equilibrado em 2026.»

Os testes continuarão nos dias 5 e 6 de agosto em Hungaroring e, posteriormente, em Monza, Mugello e Cidade do México.