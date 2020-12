F1: As melhores corridas do ano

A temporada de 2020 foi atípica, mas nem assim a Fórmula 1 deixou de brindar os seus adeptos com algumas corridas espetaculares. Da Turquia a Portugal, aqui fica a lista das seis melhores corrida de 2020.

Grande Prémio de Portugal (Autódromo Internacional do Algarve)

A ‘nossa’ corrida tinha, com certeza, de estar entre as seis melhores. Lewis Hamilton ultrapassou o recorde de Michael Schumacher de 92 vitórias na Fórmula 1. Os chuviscos no início da corrida, onde Carlos Sainz ainda esteve na liderança, fizeram delirar os adeptos que estiveram presentes no Algarve.

Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000 (Autódromo Internacional de Mugello)

A corrida de Mugello trouxe muita acção com duas bandeiras vermelhas. Um grande acidente após o recomeço, depois de uma situação de Safety-Car, um acidente de Lance Stroll numa das curvas mais rápidas do circuito e o primeiro pódio de Alex Albon deliciaram os adeptos da Fórmula 1. No GP 1000 da Ferrari, os SF1000 também vestiram uma ‘roupa’ diferente para comemorar a ocasião.

Grande Prémio da Áustria (Red Bull Ring)

A primeira corrida de 2020 foi o Grande Prémio da Áustria. Após muita espera, devido à pandemia da COVID-19, os carros de Fórmula 1 arrancaram na casa da Red Bull. Valtteri Bottas começou bem com uma vitória, com Lewis Hamilton a terminar apenas na quarta posição, após uma penalização num incidente com Alex Albon. Lando Norris estreou-se no pódio e Charles Leclerc deu esperanças aos adeptos da Ferrari com um segundo lugar, algo que não acabou por marcar a temporada da equipa italiana.

Grande Prémio da Itália (Autódromo Nacional de Monza)

No templo da velocidade, Monza, Pierre Gasly conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1, a primeira da AlphaTauri (que em 2008 venceu como Scuderia Toro Rosso com Sebastian Vettel). Mas a vitória não foi fácil para Gasly, com Carlos Sainz mesmo atrás do francês. Para Hamilton, foi uma corrida de recuperação e muitas ultrapassagens, com o britânico a ser penalizado por ter entrado no pitlane quando este estava fechado.

Grande Prémio do Sakhir (Circuito Internacional do Bahrein)

Foram 190 corridas e dez anos, mas finalmente Sergio Pérez conseguiu vencer na Fórmula 1. Depois de estar em último na primeira volta, o mexicano foi sempre recuperando posições. No fim, aproveitou a má paragem dos Mercedes nas boxes para vencer o seu primeiro Grande Prémio. Esteban Ocon também se estreou no pódio, na segunda posição, e Lance Stroll colocou o outro Racing Point no pódio.

O segundo fim de semana no Bahrein também foi marcado pela ausência de Lewis Hamilton, devido a ter testado positivo à COVID-19. No seu lugar, George Russell brilhou, ao quase conquistar a pole position. A má paragem nas boxes e depois um furo na corrida ‘roubaram-lhe’ a primeira vitória, mas o britânico pontuou pela primeira vez num Grande Prémio.

Grande Prémio da Turquia (Istambul Park)

O regresso do Grande Prémio da Turquia viu Lewis Hamilton sagrar-se pela sétima vez campeão do mundo de Fórmula 1. Mas, a corrida não foi fácil para o piloto da Mercedes. Num fim de semana marcado por condições climatéricas adversas, os Mercedes não estiveram bem na qualificação. Hamilton recuperou várias posições para vencer a corrida. Sergio Pérez e Sebastian Vettel aproveitaram o erro de Charles Leclerc nas últimas curvas para subirem ao pódio. Pelo meio, houve muitos piões e também a primeira pole position de Lance Stroll.