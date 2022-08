F1: As maiores diferenças entre os dois primeiros a meio da época | AutoSport

Max Verstappen foi de férias satisfeito. O piloto da Red Bull começou mal o ano, com duas desistências em três corridas, mas desde a visita a Imola que nunca mais faltou a um pódio, excetuando Silverstone onde foi apenas sétimo. Com oito vitórias, 10 pódios, três poles e três voltas mais rápidas, Verstappen foi o piloto que mais voltas liderou até agora, com 308 voltas na frente do pelotão. Resultado? 80 pontos de diferença para Charles Leclerc.

Uma diferença tão acentuada do primeiro para o segundo não é comum e é preciso recuar até 2011 para vermos algo semelhante, ano em que Sebastian Vettel foi de férias com 85 pontos de vantagem sobre Mark Webber. No ano seguinte, Fernando Alonso chegou à pausa de verão com 40 pontos de vantagem sobre Webber também. Em 2013 Vettel foi de férias com 38 pontos de vantagem sobre Kimi Raikkonen. A entrada na era híbrida trouxe distâncias bem menos vincadas em primeiros e segundos, nunca ultrapassando os 24 pontos até chegarmos a 2019 em que Lewis Hamilton terminou a primeira parte da época com 62 pontos de vantagem para Valtteri Bottas. Assim, desde 2010, esta é a segunda maior diferença pontual entre primeiro e segundo classificado, sendo também um indicador da grande época que Verstappen e a Red Bull estão a fazer, apesar dos erros da Ferrari.