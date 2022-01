F1: As maiores diferenças entre colegas de equipa em qualificação | AutoSport

Já referimos num artigo anterior o resultado das “lutas internas”, onde pudemos ver quem levou a melhor sobre o colega de equipa.

Num trabalho semelhante feito no The Race, Mark Hughes pegou nos valores e tratou de os esmiuçar mais ainda. Se no caso do artigo do AutoSport, colocamos apenas os valores brutos obtidos no frente a frente, Hughes tratou de usar apenas as qualificações em que um dos pilotos foi afetado com penalizações ou problemas. Se no caso do nosso artigo uma análise simplista chegava para mostrar a ideia pretendida, para fazer as médias que serão apresentadas a seguir, a eliminação de algumas sessões torna-se indispensável.

Pegando nos dados apresentados vemos que as diferenças de tempos entre pilotos não foi significativa.

Mais rápido Diferença Mais lento Max Verstappen 0,479% Sergio Pérez Lewis Hamilton 0,255% Valtteri Bottas Charles Leclerc 0,106% Carlos Sainz Lando Norris 0,274% Daniel Ricciardo Esteban Ocon 0,030% Fernando Alonso Pierre Gasly 0,711% Yuki Tsunoda Sebastian Vettel 0,115% Lance Stroll Antonio Giovinazzi 0,318% Kimi Raikkonen George Russell 0,406% Nicholas Latifi Mick Schumacher 0,580% Nikita Mazepin

Como se pode ver pela tabela acima apresentada, apenas dois duelos representaram diferenças superiores a 0.5%, Schumcher vs Mazepin e Gasly vs Tsunoda. Assim tivemos uma grelha onde as diferenças entre colegas de equipa não foram absurdas.

Se compararmos com os valores de 2020 conseguimos entender algumas tendências:

2021 2020 Mais rápido Diferença Mais lento Mais rápido Diferença Mais lento Max Verstappen 0,479% Sergio Pérez Max Verstappen 0.617% Alex Albon Lewis Hamilton 0,255% Valtteri Bottas Lewis Hamilton 0.114% Valtteri Bottas Charles Leclerc 0,106% Carlos Sainz Charles Leclerc 0.486% Sebasitan Vettel Lando Norris 0,274% Daniel Ricciardo Carlos Sainz 0.055% Lando Norris Esteban Ocon 0,030% Fernando Alonso Daniel Ricciardo 0.282% Esteban Ocon Pierre Gasly 0,711% Yuki Tsunoda Pierre Gasly 0.195% Daniil Kvyat Sebastian Vettel 0,115% Lance Stroll Sergio Perez 0.200% Lance Stroll Antonio Giovinazzi 0,318% Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi 0.060% Kimi Raikkonen George Russell 0,406% Nicholas Latifi George Russell 0.672% Nicholas Latifi Mick Schumacher 0,580% Nikita Mazepin

A diferença entre Pérez e Verstappen foi inferior à que vimos entre Verstappen e Albon, enquanto do lado da Mercedes, Hamilton foi melhor do que Bottas em 2021, com a diferença entre ambos a aumentar, face a 2020. Leclerc manteve-se como o mais rápido da Ferrari mas, algo surpreendentemente (ou talvez não), Sainz deu mais luta do que Sebastian Vettel. Carlos Sainz foi o mais rápido na McLaren em 2020, mas a diferença para Norris foi mínima, enquanto que em 2021, Norris foi o mais rápido da McLaren por uma margem já interessante para Ricciardo. Ocon, que tinha sido mais lento que Ricciardo em 2020, foi marginalmente mais rápido que Alonso em 2021. Gasly teve em Kvyat um adversário mais forte em qualificação, face a Tsunoda, Stroll voltou a ser o mais lento dentro da sua equipa, perdendo este ano para Vettel, tal como perdeu para Pérez ficando no entanto mais próximo do alemão do que do mexicano. Kimi Raikkonen ficou a perder para Giovinazzi nos dois anos e Latifi recuperou algum tempo para Russell nesta época.