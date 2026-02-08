F1: As longas listas de melhorias da Audi

A Audi prepara a sua estreia na Fórmula 1 em 2026, após concluir a aquisição total da Sauber, entrando num campeonato profundamente remodelado por um novo regulamento técnico. As mudanças abrangem tanto o chassis — mais leve e com menor carga aerodinâmica — como a unidade motriz, agora mais dependente da componente elétrica.

A entrada do nome Audi na F1 entusiasmou a maioria dos fãs, com uma das marcas mais lendárias do desporto motorizado a aceitar o desafio de ter sucesso no topo do automobilismo. E aqui surge a primeira dificuldade para a marca: a pressão. A Audi é sinónimo de vitória, e tudo o que não seja uma equipa forte a lutar pelos primeiros lugares será encarado como um fracasso. Mas o caminho até ao topo não será fácil.

Os desafios

Primeiro, a Audi começou a desenvolver do zero a sua unidade motriz. A experiência acumulada no WEC trazia algum conforto para enfrentar a tarefa, mas as exigências de um motor de F1 são distintas. Por isso, o conhecimento prévio, embora importante, não seria determinante.

Segundo, a entrada fez-se através da Sauber, uma equipa que há muito se desabituou a lutar pelos primeiros lugares. Isso implica repensar o projeto, modernizar infraestruturas e contratar novas mentes — um processo demorado e nem sempre linear.

Logo à partida, a lista de tarefas da Audi era longa e revelou-se tanto ou mais desafiante do que o previsto, com as primeiras escolhas para a liderança a serem descartadas quando ainda nem um ano de projeto tinha passado. No entanto, a marca chegou ao teste de Barcelona com um monolugar pronto e a unidade motriz totalmente operacional — um feito digno de nota.

Uma longa lista

A Audi escolheu os dias de segunda, quarta e sexta-feira para rodar, acumulando 243 voltas no total. O início foi problemático, com Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg condicionados por falhas técnicas no monolugar R26, associadas à unidade de potência.

A situação melhorou significativamente no último dia, quando a equipa completou 148 voltas, encerrando o ensaio com indicadores encorajadores. Para a estrutura alemã, esses quilómetros revelaram-se essenciais para avaliar a fiabilidade e identificar áreas a corrigir, num momento em que a hierarquia competitiva ainda é incerta e a preparação assume um peso decisivo.

Mattia Binotto, responsável máximo do projeto da Audi na Fórmula 1, reconheceu à F1 TV o enorme volume de trabalho pela frente, sublinhando que “não pode ficar pedra sobre pedra” e que todos os detalhes precisam de ser revistos. “Temos uma lista muito longa — nunca vi uma tão longa — mas isso é positivo, porque a equipa está realmente empenhada em melhorar e chegar ao Bahrein em melhor forma”, referiu.

O foco nas próximas semanas

Ao longo dos dias de pista, a equipa deparou-se com problemas em vários sistemas, incluindo hidráulica, caixa de velocidades e integração mecânica. Em paralelo, decorreu um intenso trabalho de validação da nova unidade motriz, com especial atenção à estabilidade térmica e elétrica, à gestão de energia e ao comportamento em stints longos, numa fase em que muitos componentes estavam a ser testados em pista pela primeira vez.

A estrutura alemã admite igualmente a necessidade de rever soluções de conceção e integração, abrangendo áreas como a aerodinâmica, os sistemas de arrefecimento e a estruturação global do pacote, com algumas zonas a exigirem regressos ao desenho original e alterações estruturais.

No plano operacional, os ensaios serviram para afinar procedimentos nas boxes, melhorar a coordenação entre a fábrica e o circuito e otimizar processos de diagnóstico rápido, de modo a reduzir o tempo perdido sempre que surgem avarias. Essa será talvez a parte menos exigente do trabalho, já que no último ano se notaram progressos nesse domínio.

Uma montanha a escalar

Será a Audi capaz de chegar ao topo de forma rápida? Dificilmente. A F1 está num nível deveras elevado, e chegar, ver e vencer não parece uma possibilidade realista para qualquer estrutura — independentemente da sua capacidade técnica ou financeira. Há um longo caminho pela frente, e a famosa lista longa da Audi é a prova disso.