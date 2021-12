F1: As imagens que correm na Internet e a realidade | AutoSport

A internet está recheada de fontes de informação, umas credíveis, outras nem por isso. Infelizmente, as fontes não credíveis podem dar uma noção falsa da realidade.

Foi o que aconteceu com uma imagem em que se colocou um modelo dos atuais carros, com os carros de 2022, em que se mostrava uma diferença gritante na distância entre eixos de ambos os modelos. Ora isso, como já foi várias vezes referido aqui no AutoSport, não corresponde à realidade, pois a diferença será muito menos pronunciada e em alguns casos imperceptível a olho nu. Numa publicação no Twitter podemos ver a comparação entre dois modelos feita por Craig Scarborough, especialista técnico da F1.