F1: As imagens do primeiro dia de Lewis Hamilton em Maranello

Lewis Hamilton teve a primeira amostra do que é ser piloto da Scuderia Ferrari. O piloto britânico esteve em Maranello a conhecer as instalações e a falar com os responsáveis da estrutura.

As primeiras imagens de Lewis Hamilton vão surgindo, com o piloto vestido a rigor, para uma ocasião especial… o “realizar de um sonho” por parte do heptacampeão, que vai tentar bater mais um recorde pelas cores da Ferrari.