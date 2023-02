F1: As exigências do meio da tabela | AutoSport

Muitas vezes, as lutas pelas primeiras posições são aquelas que despertam mais atenção. Mas serão as mais intensas das corridas? Muitas vezes, são mais acesas as lutas no meio do pelotão em que o equilíbrio de forças é maior e por isso a exigência no piloto também é.

Nico Hulkenberg referiu isso mesmo dizendo que a margem de erro nas lutas do meio da grelha são sempre muito mais exigentes:

“As leis no meio da tabela são impiedosas”, disse Hulkenberg. “Penso que são muitas vezes mais difíceis do que na frente, onde se tem o luxo de um carro rápido. Mesmo que se cometa um erro ou a paragem nas boxes não resulte bem, muitas vezes é possível compensar com a velocidade do carro. No meio da tabela, temos sempre as costas encostadas à parede – se parar uma volta tarde ou cometer um erro de travagem, nunca mais se recupera disso”.