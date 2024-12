F1: As estatísticas da Pirelli em 2024

A Pirelli lançou as estatísticas da época 2024, revelando alguns números interessantes que mostram um pouco do que foi a temporada.

Na temporada de Fórmula 1 de 2024, os pneus Pirelli percorreram 334.942,175 quilómetros, quase o equivalente à distância da Terra à Lua (94% da distância total). Este foi um aumento em relação a 2023 devido à adição dos Grandes Prémios da Emília-Romanha e da China, que contribuíram com mais 27 016,375 km. Destes, 93,59% dos quilómetros foram percorridos com pneus slick, sendo os restantes divididos entre pneus intermédios (Cinturato) e pneus para piso molhado. A utilização de pneus Cinturato Intermédio aumentou ligeiramente para 5,84%, enquanto o uso de pneus de chuva registou uma pequena diminuição.

O composto mais utilizado foi o C3 (duro), mas a sua quota caiu de 36,57% para 32,06% em comparação com 2023. O C4 (médio) foi o segundo mais utilizado, seguido do C5 (macio). Os compostos C2 e C1 foram utilizados com menos frequência. Os compostos macios foram introduzidos em algumas corridas, como Melbourne e Interlagos, substituindo o trio C2-C3-C4 pelo C3-C4-C5. Os pneus protótipo, utilizados no teste da Cidade do México, percorreram 2.306,944 km, menos do que em 2023.

Os recordes individuais de desempenho dos pneus incluem o stint de 300,150 km de Pierre Gasly com C3 em Baku, as 43 voltas de Charles Leclerc com C2 em Jeddah e os 256,949 km de George Russell com C4 no Mónaco. O recorde de Yuki Tsunoda para o stint mais longo em intermédios foi de 191,844 km em Montreal, enquanto Liam Lawson teve o stint mais longo com pneus de chuva com 81,871 km.

A Pirelli forneceu um total de 8.016 jogos de pneus, com 2.718 jogos não utilizados. Dos pneus slick, 935 conjuntos foram montados, mas nunca correram, enquanto 948 conjuntos completaram 1-3 voltas, usados principalmente durante a qualificação ou treinos. Uma política permitiu que os pneus intermédios e de chuva não utilizados fossem reutilizados para corridas futuras, poupando custos de produção.

O Grande Prémio do Japão registou o maior número de paragens nas boxes, com 46, enquanto o Mónaco teve o menor número de paragens, com apenas 7 (a maioria das trocas foi feita sob bandeira vermelha).

A corrida mais quente do ano, pelo menos em termos de temperatura do ar, foi Interlagos, com 35,6 °C registados durante a corrida de domingo. Em contraste, as temperaturas em Silverstone variaram entre 10,9 °C, subindo para 13,9 °C durante a corrida. Quanto às temperaturas da pista, a corrida mais quente foi Hungaroring com 58,6 °C, embora a corrida em Imola tenha registado uns surpreendentes 52,5 °C. A pista mais fria em termos gerais foi Silverstone (12,8 °C), enquanto durante a corrida, Las Vegas foi a mais fria com 16,8 °C.