F1: As escolhas de pneus para os testes de Barcelona

A Pirelli divulgou as escolhas de pneus das equipas para o primeiro teste oficial de pré-temporada de Fórmula 1 em Barcelona, revelando abordagens bastante distintas entre os construtores. A Red Bull destacou-se ao optar de forma quase exclusiva pelos compostos macios, enquanto a Williams confirmou que não estará presente na sessão, devido a atrasos no processo de homologação do seu monolugar para 2026.

Para o ensaio de cinco dias no Circuit de Barcelona-Catalunya, a Pirelli disponibilizará os compostos C1 (duro), C2 (médio), C3 (macio), bem como pneus intermédios e de chuva. Cada equipa pôde selecionar o número de jogos pretendidos de cada tipo, originando estratégias muito diferentes para este primeiro contacto real com os novos carros.

A Red Bull escolheu 18 jogos de pneus C3, apenas um de C2 e nenhum de C1, numa aposta clara no composto mais macio. O teste marcará a estreia em pista do RB22, sem qualquer shakedown prévio, uma opção igualmente adotada pela McLaren. A formação de Woking levou quatro jogos de C1, dez de C2 e seis de C3.

A Mercedes foi a equipa que selecionou mais pneus duros para Barcelona, com oito jogos do composto C1, enquanto a Ferrari — que apresentou o SF-26 na sexta-feira e realizou um primeiro shakedown — foi a que requisitou mais pneus C2, num total de 12 conjuntos. Ainda assim, nenhuma equipa superou a Red Bull no número de pneus macios escolhidos.

Entretanto, a Williams confirmou que ficará de fora do teste catalão, na sequência de dificuldades em ultrapassar os testes obrigatórios de colisão impostos pela FIA. A equipa de Grove explicou que irá aproveitar esse período para continuar a preparar o seu carro para a temporada de 2026.

Durante os cinco dias de ensaios, cada equipa poderá rodar apenas em três, com McLaren e Ferrari já a terem anunciado que não irão entrar em pista no primeiro dia. Sendo a primeira sessão prolongada com os novos regulamentos, os programas de trabalho variam significativamente, o que se reflecte directamente nas escolhas de pneus feitas para esta fase inicial de desenvolvimento.

Equipa Duro C1 Médio C2 Macio C3 Intermédio Chuva

McLaren 4 10 6 4 1

Mercedes 8 — 12 4 1

Red Bull — 1 18 4 2

Ferrari 4 12 3 4 2

Racing Bulls — 6 12 5 2

Aston Martin 3 10 7 4 1

Haas — 4 13 6 2

Audi 2 6 10 4 3

Alpine 2 9 9 4 1