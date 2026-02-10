F1: As escolhas de pneus das equipas para o 1º teste no Bahrein

Arranca amanhã o primeiro teste oficial de pré-época da Fórmula 1, depois da semana de shakedown em Barcelona, permitindo às equipas aprofundar o conhecimento dos novos monolugares construídos segundo os regulamentos técnicos que entram em vigor este ano. As sessões terão lugar no Bahrein International Circuit, em duas fases distintas ao longo de fevereiro.

O primeiro bloco decorre de 11 a 13 de fevereiro, seguido de uma segunda sessão entre 18 e 20, com os carros em pista diariamente das 10h00 às 14h00 e das 15h00 às 19h00. Ao longo dos seis dias, estarão disponíveis todos os compostos slick fornecidos pela Pirelli, embora não em simultâneo.

Na primeira semana, as equipas só poderão utilizar os pneus C1, C2 e C3, com um máximo de 28 jogos de pneus para piso seco, além de um conjunto de intermédios Cinturato. Já no segundo teste, estarão acessíveis os compostos de C1 a C5, mas limitados a 24 jogos por equipa, sem fornecimento de pneus de chuva. Será, no entanto, permitido reutilizar jogos montados na primeira sessão, desde que não tenham ultrapassado nove voltas.

Cada equipa pode escolher livremente a distribuição dos compostos dentro dos limites impostos. Para facilitar a identificação visual durante os testes, os C1 e C2 terão logótipos a branco, os C3 e C4 a amarelo e o C5 a vermelho. Os C1, C3 e C5 apresentarão ainda uma faixa com padrão de bandeira axadrezada no flanco, enquanto os C2 e C4 surgirão apenas com as marcas Pirelli e P Zero. Este sistema é exclusivo dos testes e não será utilizado nos fins-de-semana de corrida.