F1: As escolhas das equipas para a segunda semana de testes do Bahrein

A Fórmula 1 regressa ao circuito de Sakhir para a segunda sessão de testes de pré-temporada no Bahrein, que decorrerá durante três dias antes do arranque oficial do campeonato.

As equipas voltam a dispor de um programa completo de ensaios entre quarta a sexta-feira, agora com maior liberdade na escolha de pneus. Depois de inicialmente terem acesso apenas aos três compostos mais duros da Pirelli, passam a poder selecionar 24 jogos entre as cinco opções de seco, mantendo ainda os pneus pouco utilizados na semana anterior.

Os compostos intermédios C2 e C3 foram os mais populares, escolhidos por quase todas as equipas. A Mercedes optou exclusivamente pelas soluções mais duras, enquanto McLaren, Ferrari, Racing Bulls, Audi e Haas acrescentaram o C4. Red Bull, Alpine, Williams e Aston Martin privilegiaram pneus mais macios — sendo esta última a única a selecionar apenas C3, C4 e C5. A Cadillac destacou-se por incluir pelo menos um jogo de cada composto disponível.

Cada dia de testes decorrerá entre as 10h00 e as 19h00, e os pneus serão identificados por cores específicas: branco para C1 e C2, amarelo para C3 e C4 e vermelho para C5. Para distinguir compostos da mesma cor, o mais duro terá uma marca em padrão axadrezado na parede lateral, ficando apenas C2 e C4 sem essa decoração.