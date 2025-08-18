F1: As emoções de Laurent Mekies ao assumir o leme da Red Bull

Laurent Mekies assumiu a liderança da Red Bull Racing de forma tão repentina quanto surpreendente. Apenas dois dias depois do Grande Prémio da Grã-Bretanha, a equipa anunciou a saída imediata de Christian Horner, figura central do projeto desde 2005, responsável por seis títulos de construtores e oito de pilotos. O britânico deixa o cargo após quase duas décadas à frente da equipa de Milton Keynes, num período marcado por sucessos históricos mas também por tensões internas desde a morte do proprietário Dietrich Mateschitz.

A escolha para sucedê-lo recaiu sobre Mekies, até então envolvido no projeto da Racing Bulls. O francês tem um percurso sólido na Fórmula 1: começou na Arrows, passou pela Minardi como engenheiro de pista, assumiu funções de direção técnica na Toro Rosso e mais tarde ingressou na FIA como diretor de segurança e vice-diretor de corrida. Entre 2018 e 2023, desempenhou papéis de relevo na Ferrari, primeiro como diretor-desportivo e depois como diretor-adjunto da equipa.

Em declarações após a sua promoção, Mekies revelou que o convite surgiu “de forma completamente inesperada”. “Recebi uma chamada de Oliver [Mintzlaff] e Helmut [Marko]. Obviamente, foi uma surpresa total para mim naquele momento. Eu estava no Reino Unido, na Racing Bulls, e foi algo completamente inesperado. Pedi-lhes para pensarem sobre isso durante algumas horas e desliguei o telefone”.

“É difícil de assimilar. Mas a primeira coisa que vem à cabeça é: ´Espere um segundo. É a Red Bull. Eles estão a ligar-te´. Pedem-te para assumir esse cargo, com tudo o que a Red Bull representa – a sua energia, o seu espírito, a forma como lidam com as suas equipas de corrida e é assim que pegas no telefone e dizes: ´Claro, é uma honra. É um privilégio´”, contou.

O francês admitiu que a decisão não foi fácil de assimilar, sobretudo por suceder a Horner, alguém que o tinha apoiado na sua integração na estrutura da Red Bull. “Não é segredo que ele, com Oliver e Helmut, foi quem me trouxe de volta à família Red Bull. Foi um turbilhão de emoções.”