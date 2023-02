F1: As duas características do W13 que a Mercedes quer manter | AutoSport

O W13 não deixou boas recordações à Mercedes. Um carro pensado para ser inovador e diferente, acabou por ser um desafio tremendo em que os engenheiros da equipa foram obrigados a horas extras. Mas nem tudo foi mau.

Lewis Hamilton admitiu que já duas características que gostaria de manter do W13, no W14:

“A única coisa que gostaríamos de manter seria… O nosso ritmo em stints longos foi bom no ano passado, o nosso ritmo de corrida foi sempre forte”, disse ele. “Por isso eu diria que esse é o único elemento que realmente queremos manter nesta temporada. E também a fiabilidade. Esses dois elementos são as coisas a que nos queremos agarrar. Mas todas as outras coisas que queremos reinventar, redesenhar e, esperemos, ter um carro mais eficiente”.

“Só quando colocarmos o carro na pista e descobrirmos o que está a fazer e onde estão as limitações, poderemos então desenvolvermo-nos nessa direção. O ótimo é que temos dois pilotos fortes com estilos de pilotagem semelhantes, pelo que ficará claro imediatamente, se houver problemas, quais serão esses problemas”.