F1: As diferenças no trabalho das equipas no novo formato de fim de semana | AutoSport

A Mercedes explicou num vídeo as diferenças no trabalho do fim de semana das equipas, comparativamente ao ano passado. De relembrara que este ano os fins de semana são mais curtos e na quinta feita não há trabalhos. Sexta, sábado e domingo são os dias fortes onde toda a ação acontece. As regras durante o fim de semana também mudaram e a Mercedes explicou tudo: