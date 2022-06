F1: As diferenças entre os colegas de equipa na Qualificação | AutoSport

A qualificação é um verdadeiro teste à velocidade dos pilotos e das máquinas. É ao sábado que os mais rápidos se evidenciam e é no sábado que a luta entre colegas de equipa ganha uma preponderância ainda maior. Olhando para a diferença de tempos entre colegas de equipa, podemos entender quem está em melhor forma e quem precisas de melhorar o seu nível

Olhando para as sete primeiras corridas do ano, vemos que a menor diferença entre colegas de equipa é entre Pierre Gasly e Yuki Tsunoda (diferença de 0.02%, com prejuízo para o japonês). É a luta mais equilibrada nestas primeiras sete corridas do ano. Seguem-se as duplas Fernando Alonso / Esteban Ocon (diferença de 0.06% contra Ocon), Max Verstappen / Sergio Pérez (diferença de 0.17% contra Pérez), George Russell / Lewis Hamilton (diferença de 0.19% contra Hamilton) e a fechar o top cinco, o confronto entre Kevin Magnussen vs Mick Schumacher sorri ao dinamarquês (diferença de 0.28% contra Schumacher). Charles Leclerc leva vantagem sobre Carlos Sainz (0.35% contra o espanhol), Sebastian Vettel leva claramente a melhor sobre Lance Stroll (diferença de 0.58% contra Stroll), Lando Norris fica muito acima de Daniel Ricciardo (diferença de 0.65% contra Ricciardo) e as duas diferenças maiores são entre Valtteri Bottas e Zhou Guanyu (+0.81% de tempo gasto pelo chinês) e entre Alex Albon e Nicholas Latifi (+0.82% para o canadiano).

Estes dados utilizam a média dos tempos em qualificação onde ambos os pilotos fizeram tempos representativos. Um intervalo de 1% seria equivalente a um intervalo de 1 segundo com um tempo de volta de 100 segundos (1min 40sec). Assim se pode ver que duplas são as mais equilibradas neste momento e quais as diferenças entre os pilotos da mesma equipa.