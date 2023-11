F1: As decorações especiais de quatro equipas para o GP de Las Vegas | AutoSport

Quatro equipas do paddock da Fórmula 1 decidiram apresentar decorações especiais para a próxima prova do calendário: o Grande Prémio de Las Vegas. Altamente antecipada, a corrida nas ruas de Las Vegas é uma estreia, mas ao mesmo tempo marca o regresso desta cidade ao calendário, mais de 40 anos depois da última visita.

Michele Alboreto venceu a corrida de 75 voltas em redor do circuito de Caesars Palace, um traçado muito diferente daquele que veremos este ano. Usando várias estradas da cidade, o circuito urbano deverá ser muito rápido e com alguns desafios próprios de ser uma estreia, não havendo possibilidade de recolher dados no traçado antes do primeiro treino livre, além de ser uma prova noturna, com possibilidade de baixas temperaturas durante o fim de semana.

Em relação às pinturas, a Red Bull, Alpine, Williams e Ferrari apresentam algumas novidades para a prova na cidade do jogo dos EUA.

A Red Bull revelou uma pintura com uma cor de base roxa e decorada com vários elementos temáticos de Las Vegas, incluindo cartas e fichas de póquer, sendo este o terceiro design da campanha “Make your Mark”, dedicada aos fãs e para os três Grandes Prémios nos Estados Unidos.

A Ferrari foi a primeira a mostrar o seu novo design, com a pintura vermelha e branca dos SF23 a ser uma homenagem ao sucesso da marca nos EUA durante a década de 70 do século passado, quando os seus carros competiam com essas cores. Além disso, Charles Leclerc e Carlos Sainz têm novos fatos de corrida, capacetes, assim como o equipamento de equipa também é diferente do normal.

A pintura da traseira do Williams FW45 é nova e apresenta o tema de Las Vegas ao incorporar o sinal “Welcome to Fabulous Las Vegas”. O nome da equipa está também pintado na cobertura do motor com luzes de néon.

A Alpine fez uma parceria com a marca de Palace, com a decoração do A523 um pouco mais subtil em comparação com os seus rivais, destacando diferentes tons de azul e rosa.