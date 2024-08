F1: As corridas que Lando Norris gostaria de refazer

Lando Norris lamentou as oportunidades perdidas na atual época de F1, uma vez que se encontra a 78 pontos de Max Verstappen, da Red Bull, quando faltam 10 corridas para o final da época.

Apesar de ter vencido a sua primeira corrida de F1 em Miami, Norris sente que certas corridas poderiam ter reduzido a diferença para Verstappen. Numa entrevista à RacingNews365, Norris mencionou que gostaria de poder voltar atrás em momentos específicos:

“Do ponto de vista da corrida, houve definitivamente alguns momentos que eu gostaria de poder rebobinar, que eu gostaria de fazer um pouco melhor”, disse Norris. “Provavelmente não tantos quanto se poderia pensar, mas definitivamente alguns. Provavelmente Hungria, Canadá, Silverstone”.

“No Canadá tive uma oportunidade de ganhar. As pessoas não compreendem como a Mercedes foi rápida nesse fim de semana e deviam ter feito uma dobradinha de forma fácil. Perdemos a oportunidade de lutar pela vitória em vez de dizer que perdemos a vitória. Em Silverstone, também perdi a oportunidade de lutar pela vitória porque fui muito mais lento do que o Lewis [Hamilton]. Como disse na altura, mesmo que tivesse ficado à frente do Lewis, estou bastante convencido de que não teria ganho a corrida de qualquer forma. Esse é um ponto importante que poucas pessoas sabem. Ele era muito mais rápido e a degradação dos pneus deles era muito melhor do que a nossa com o pneu macio. Ele e o George estavam um pouco mais à frente do que eu e o Oscar [Piastri], por isso eles pareciam ter um pouco mais de vantagem sobre nós.”

“No entanto, tenho de falar dos meus arranques em Barcelona e na Hungria, foi aí que perdi potencialmente duas vitórias e isso é uma perda maior do que em Silverstone ou no Canadá. Ali fui suficientemente rápido para ganhar. Fomos mais rápidos do que o Max na corrida. Mas, no geral, sinto que fui um piloto muito mais forte este ano do que no ano passado e, para mim, isso é o mais importante.”