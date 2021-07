F1: As cores das equipas no protótipo de 2022 | AutoSport

As equipas da F1 lançaram imagens nas redes sociais das suas decorações deste ano no protótipo do carro de 2022. Trata-se de uma renderização, nada de oficial com as cores que poderemos ver no próximo ano.

A Ferrari foi a única das 10 equipas que não publicou imagens.

the 2022 @f1 car but dress it in AlphaTauri livery 🤤 pic.twitter.com/zOPKlcSWSR — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 16, 2021

2021 livery + 2022 model = 🤩🤩🤩#F12022 pic.twitter.com/SQoizpHnfO — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) July 16, 2021

Future shapes 😍



Here's what next year's car might look like with our current livery.#HaasF1 #F12022 pic.twitter.com/vYybvSzT2H — Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 16, 2021