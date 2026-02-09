F1: As cores da Cadillac para 2026
A Cadillac revelou oficialmente a decoração do seu primeiro monolugar da Fórmula 1 através de um anúncio televisivo transmitido durante o Super Bowl LX, no Levi’s Stadium. A equipa norte-americana utilizará um esquema cromático em que cada lado apresenta uma cor diferente, neste ano de estreia como a 11.ª formação do campeonato, antes do primeiro Grande Prémio em Melbourne.
A campanha foi concebida para atingir uma audiência global superior a 130 milhões de espetadores, explorando a visibilidade do Super Bowl como plataforma de lançamento para a nova estrutura. Pouco depois da emissão do anúncio, uma réplica do carro foi apresentada na Times Square, oferecendo ao público uma visão direta da pintura.
O monolugar adota um conceito bicolor, com um flanco preto e outro branco. O gradiente central remete para o símbolo em forma de chevron da Cadillac, numa alusão subtil à co-propriedade com a General Motors. O filme de apresentação foi realizado por Sam Piling e conta com banda sonora do compositor Max Richter, apostando numa estética cinematográfica e numa filosofia visual assente na assimetria, inspirada no contraste entre ambição e determinação.
A estratégia de comunicação reforça a intenção da Cadillac de se afirmar desde já como um novo rosto forte da Fórmula 1, ligando tecnologia, espetáculo e identidade americana numa das maiores montras mediáticas do mundo.
Declarações na primeira pessoa
Dan Towriss, diretor-executivo da Cadillac Formula 1 Team Holdings, afirmou:
“Esta decoração representa muito mais do que um esquema de pintura; representa quem somos e o que trazemos para a Fórmula 1. Cada detalhe é intencional: arrojado, moderno e inconfundivelmente americano, respeitando, ao mesmo tempo, a herança e a precisão que definem este desporto. Escolher revelar a nossa primeira decoração de corrida durante o Super Bowl e no coração da Times Square é uma forma de apresentar a nossa identidade ao mundo, na intersecção entre performance, cultura e entretenimento, e de ligar-nos a fãs muito para além do paddock.”
The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm
— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026
Mark Reuss, presidente da General Motors, acrescentou:
“Revelar a nossa decoração oficial é um enorme marco numa viagem que começou há anos — conquistar o nosso lugar na grelha, montar uma equipa de classe mundial e desenvolver um carro digno da Fórmula 1. O impulso cresce rumo a Melbourne e à nossa estreia em Grandes Prémios. Para a GM, este carro demonstra a inovação, o espírito e o orgulho americanos que queremos levar ao palco global da F1.”
O diretor de equipa Graeme Lowdon concluiu:
“Estou extremamente orgulhoso por revelar as cores do nosso monolugar de Fórmula 1 para 2026. Somos uma equipa construída sobre ambição ousada e liderança na inovação, valores que demonstrámos hoje ao recorrer a um dos eventos desportivos mais significativos do mundo de uma forma nunca antes feita por uma equipa de Fórmula 1.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI