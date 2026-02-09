F1: As cores da Cadillac para 2026

A Cadillac revelou oficialmente a decoração do seu primeiro monolugar da Fórmula 1 através de um anúncio televisivo transmitido durante o Super Bowl LX, no Levi’s Stadium. A equipa norte-americana utilizará um esquema cromático em que cada lado apresenta uma cor diferente, neste ano de estreia como a 11.ª formação do campeonato, antes do primeiro Grande Prémio em Melbourne.

A campanha foi concebida para atingir uma audiência global superior a 130 milhões de espetadores, explorando a visibilidade do Super Bowl como plataforma de lançamento para a nova estrutura. Pouco depois da emissão do anúncio, uma réplica do carro foi apresentada na Times Square, oferecendo ao público uma visão direta da pintura.

O monolugar adota um conceito bicolor, com um flanco preto e outro branco. O gradiente central remete para o símbolo em forma de chevron da Cadillac, numa alusão subtil à co-propriedade com a General Motors. O filme de apresentação foi realizado por Sam Piling e conta com banda sonora do compositor Max Richter, apostando numa estética cinematográfica e numa filosofia visual assente na assimetria, inspirada no contraste entre ambição e determinação.

A estratégia de comunicação reforça a intenção da Cadillac de se afirmar desde já como um novo rosto forte da Fórmula 1, ligando tecnologia, espetáculo e identidade americana numa das maiores montras mediáticas do mundo.

Declarações na primeira pessoa

Dan Towriss, diretor-executivo da Cadillac Formula 1 Team Holdings, afirmou:

“Esta decoração representa muito mais do que um esquema de pintura; representa quem somos e o que trazemos para a Fórmula 1. Cada detalhe é intencional: arrojado, moderno e inconfundivelmente americano, respeitando, ao mesmo tempo, a herança e a precisão que definem este desporto. Escolher revelar a nossa primeira decoração de corrida durante o Super Bowl e no coração da Times Square é uma forma de apresentar a nossa identidade ao mundo, na intersecção entre performance, cultura e entretenimento, e de ligar-nos a fãs muito para além do paddock.”

Mark Reuss, presidente da General Motors, acrescentou:

“Revelar a nossa decoração oficial é um enorme marco numa viagem que começou há anos — conquistar o nosso lugar na grelha, montar uma equipa de classe mundial e desenvolver um carro digno da Fórmula 1. O impulso cresce rumo a Melbourne e à nossa estreia em Grandes Prémios. Para a GM, este carro demonstra a inovação, o espírito e o orgulho americanos que queremos levar ao palco global da F1.”

O diretor de equipa Graeme Lowdon concluiu:

“Estou extremamente orgulhoso por revelar as cores do nosso monolugar de Fórmula 1 para 2026. Somos uma equipa construída sobre ambição ousada e liderança na inovação, valores que demonstrámos hoje ao recorrer a um dos eventos desportivos mais significativos do mundo de uma forma nunca antes feita por uma equipa de Fórmula 1.”