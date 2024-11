F1: As contas que tramam Sergio Pérez

Sergio Pérez está pressionado e o seu lugar está em risco. O piloto da Red Bull tem contribuído pouco para o campeonato de construtores da Red Bull, uma vez que o título de pilotos está praticamente garantido.

E são essas contas que tramam o #11 da Red Bull. Max Verstappen tem, neste momento, 393 pontos em 21 corridas (uma média de 18,7 pontos por corrida). Sergio Pérez tem 151 pontos (uma média de 7,2 pontos por corrida). Se o cenário já parece negro aqui, há um facto que assusta ainda mais.

A Red Bull tem 544 pontos no campeonato de construtores contra 593 da McLaren que lidera a tabela e 557 da Ferrari que está em segundo. São 49 pontos de diferença para a McLaren a três corridas do fim. Se Pérez tem feito apenas metade dos pontos de Verstappen (197), neste momento a Red Bull teria 590 pontos e estaria apenas a três pontos da McLaren. Mas os números pioram: a Red Bull está em terceiro lugar, com a Mercedes em quarto com 382 pontos. Se subtrairmos os pontos de Pérez… a Red Bull continuaria em terceiro lugar.

A Red Bull quis manter Pérez porque o piloto mexicano tem uma boa relação com Verstappen e, historicamente, sempre foi muito forte e pistas como Baku, Singapura e ainda havia o México onde o fator motivacional poderia dar mais alguma força ao piloto. Em Baku e no México ficou a zeros e em Singapura marcou apenas um ponto. Aliás, desde a paragem de verão que Pérez marcou apenas… 20 pontos. Com estes dados, será muito, muito difícil que Pérez mantenha o lugar em 2025.

