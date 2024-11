F1, as contas do título: O que Max Verstappen precisa para ser campeão em Las Vegas

Max Verstappen já tem o tetracampeonato praticamente garantido após a sua magistral vitória em São Paulo, aumentando a sua vantagem sobre Lando Norris para 62 pontos.

Faltam apenas três corridas – Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi – e há um máximo de 86 pontos. Como resultado, Verstappen precisa apenas de ter uma vantagem de 60 pontos sobre Norris após a próxima corrida, em Las Vegas, para conquistar o título antecipadamente.

O que ainda há em cima da mesa:

Três corridas – até 25 pontos cada (75 pontos no total). Uma corrida de sprint no Qatar – até 8 pontos. Ponto de bónus da volta mais rápida por corrida (3 pontos no total).

Com 62 pontos de vantagem, parece quase impossível que o título não vá parar às mãos de Verstappen. Resta saber quais são as contas do título.

Cenários chave em Las Vegas para a decisão do título:

Se Verstappen terminar à frente de Norris: Ele garante o título de forma definitiva. Se Verstappen terminar em 2º: Norris precisaria de vencer em Las Vegas para manter o campeonato vivo até ao Qatar. Se Verstappen terminar em 3º: Norris poderia terminar em 2º para prolongar a luta. No entanto, se Verstappen fizer a volta mais rápida, garante o campeonato ao atingir a vantagem necessária de 60 pontos. Se Verstappen terminar em 4º: Norris precisa terminar em 3º ou mais para continuar na disputa pelo título. Um ponto na volta mais rápida pode fazer pender a balança para Verstappen. Se Verstappen terminar em 5º ou menos: As hipóteses de Norris aumentam, mas ele tem de subir ao pódio e pode precisar do bónus da volta mais rápida para reduzir eficazmente a diferença de pontos.

Este é apenas um breve resumo do que pode acontecer, não estando as permutações todas em cima da mesa. O que é certo é que Norris precisa de marcar mais pontos que Verstappen para manter adiar a entrega do título que pode colocar Verstappen entre grandes nomes da F1 como Alain Prost e Sebastian Vettel.