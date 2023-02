F1: As conclusões dos testes do Bahrein (Resultado da Sondagem) | AutoSport

Terminados os testes no Bahrein, queremos saber o que os nossos leitores concluíram. Quem se destacou? Quem irá surpreender? Quem desiludiu? Pedimos a opinião aos nossos leitores e há tendências claras.

Quanto aos favoritos, a opinião dos leitores AutoSport foi quase unânime e 84% dos votos foram para a Red Bull. A Ferrari recebeu 9.5% e a Mercedes 4.1%. Tudo o que não seja a Red Bull na frente das operações neste início de temporada será surpreendente.

Quanto à equipa que mais evoluiu neste inverno, há também uma tendência clara, com a Aston Martin a destacar-se. Muitos olham para a equipa de Silverstone como uma potencial candidata a pódios, o que não é garantido. Mas é certo que a equipa está agora muito melhor e os leitores parecem ser da mesma opinião. A Aston foi a equipa que mais votos recebeu (56.3%), seguida da Mercedes (13.6%), Williams (7%) e Red Bull (7%).

Quanto ao potencial líder do meio da tabela, a Aston continua a reunir o maior número de votos, com 52.8%, seguida da Alpine (15.4%) e da Alfa Romeo (7.8%), no que poderá ser uma revolução no meio da tabela.

Quanto à maior desilusão deste começo de temporada, a McLaren foi claramente a mais votada com 48.8% dos votos, seguida da Mercedes (21.7%) e da Alpha Tauri (7.6%).

VOX POP

GuiMoreiraMclaren

Que equipa parte como favorita para 2023? Red Bull;

Qual a equipa que mais evoluiu em 2023? Aston Martin;

Que equipa vai liderar o meio da tabela no arranque da época? Aston Martin;

Que equipa desiludiu mais? McLaren

Pity

Aparentemente (99,9% de certeza) a Red Bull é a favorita, e aparentemente, a Aston Martin foi quem deu o maior salto, mas… testes são testes e eu desconfio sempre de equipas que completam os testes sem problemas, Prefiro ver uma equipa quebrar em testes, porque podem resolver os problemas a tempo, do que correr tudo bem nos testes e estourarem o carro na primeira corrida (recordam-se do ano passado?)

NOTEAM1

A RB parte como favorita.

Resta saber se vão ter a capacidade de fazer evoluir o carro ao longo da temporada como a Mercedes e Ferrari, pois a penalização aplicada pela FIA forçosamente terá de “abrandar” os campeões mundiais.

A equipa que mais evoluiu parece ser mesmo a Aston Martin. Se recuarmos até Fevereiro de 2022, os testes realizados não lhes correram nada bem na altura.Este ano, acabam os testes num lugar bem mais animador e parecem capazes de iniciar a temporada num patamar mais elevado.

Apesar de a Aston Martin ter impressionado nos testes de pré-época, não me parece que se possa intrometer na luta pelas primeiras posições. Por outro lado, também não me parece que a Alpine ou a Alfa Romeo consigam para já alcançar o ritmo da Aston Martin.Acho que a equipa chefiada pelo Lawrence Stroll vai facilmente ser a líder do segundo pelotão numa fase inicial da época.

A desilusão só pode ser uma infelizmente. É a Mclaren. O próprio chefe de equipa, logo no dia da apresentação do carro, tratou de baixar as expectativas dos fãs em relação à competitividade do carro.

Os grandes problemas que faziam parte do carro de 2022, subsistem neste carro de 2023 (essencialmente o carro é muito lento em recta e continua com imensos problemas nas travagens) o que é uma clara indicação de que o trabalho que tinha de ser feito pela estrutura da McLaren não foi bem feito.