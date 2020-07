F1: As 886 razões que a Racing Point diz ter…

Segundo o que o patrão da Racing Point Formula 1, Otmar Szafnauer disse ao ‘The Race’ é impossível as condutas de arrefecimento de travões do RP20 estarem ilegais porque existem “886 desenhos” a provar que não. Como se sabe a Renault protestou os dois últimos Grandes Prémios, pois acredita que a Racing Point está a utilizar informação da Mercedes para as peças do seu carro: “não temos preocupações, as condutas de travão são legais e não é possível ser decidido doutra forma. As condutas são muito complicadas e temos 886 desenhos delas. Não quebrámos qualquer regulamento, esse ou qualquer outro,” disse.

A decisão deve surgir até ao GP da Grã-Bretanha. Provavelmente, vai haver apelo, da ‘parte’ perdedora. Tendo em conta os prazos, tudo deverá estar completamente resolvido, prazos de apelo incluídos até ao GP de Espanha de F1.