F1, Arvid Lindblad satisfeito com estreia: “estou a gostar do início desta viagem”

Arvid Lindblad mostrou-se satisfeito após a sua primeira experiência prolongada no monolugar de 2026 da Racing Bulls, nos testes de pré-temporada em Barcelona. O piloto britânico de 18 anos destacou a fiabilidade do novo motor Red Bull Powertrains e afirmou estar a gostar do “início desta jornada” de adaptação às novas regras técnicas.

Lindblad assumiu o comando do VCARB 03 na quarta sessão do shakedown no Circuit de Barcelona-Catalunya, após Liam Lawson ter estreado o carro na segunda-feira. O jovem completou uma extensa quilometragem num dia que qualificou como “muito positivo”, apesar de um adiamento devido à chuva na véspera.

“Estava ansioso por esta primeira experiência a sério. Correu muito bem, sem problemas graves. Cumprimos todo o programa de trabalho. Dou os parabéns a toda a gente na VCARB, RBPT e Ford pelo apoio”, afirmou o estreante. “Há aspetos a melhorar, mas no geral foi um dia positivo.”

Adaptação ao carro revolucionário de 2026

Questionado sobre a adaptação ao monolugar de 2026 — profundamente alterado pelas novas regulamentações técnicas —, Lindblad enfatizou o carácter inovador da máquina. “É muito diferente de pilotar, o que o torna excitante e divertido. Penso em como extrair o máximo de cada componente, porque exige uma abordagem nova.”

O britânico descreveu o processo como uma “jornada coletiva”, já que todas as equipas enfrentam o mesmo desafio face às regras de 2026. “Estamos todos a aprender juntos. Estou a gostar do início desta viagem”, concluiu.

Elogio ao motor Red Bull Powertrains

Lindblad teceu rasgados elogios à estreia do propulsor desenvolvido pela Red Bull Powertrains, utilizado tanto pela Red Bull como pela Racing Bulls em 2026. “Está impressionante. Não houve problemas de fiabilidade significativos — apenas questões menores que podemos aprimorar. Superou as minhas expectativas.”

“Dou um enorme crédito a todos na RBPT e na Ford por terem chegado a este ponto. Mal posso esperar por continuar o trabalho”, acrescentou o piloto, que será o único estreante na grelha esta temporada.

Antecipando a sua temporada de estreia na Fórmula 1, Lindblad adotou uma postura humilde e focada. “Tenho muito a aprender. Não penso se estou completamente pronto, mas sim em como me preparar melhor para Melbourne.”

O piloto da Racing Bulls prioriza o trabalho em simulador, nos testes e com os engenheiros. “Quero absorver o máximo de conhecimento possível e estar na melhor posição para o arranque do campeonato”, concluiu.