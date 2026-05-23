F1: Arvid Lindblad estreia-se no Canadá inspirado pela mítica corrida de 2011

O promissor estreante Arvid Lindblad vai alinhar pela primeira vez no Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, um circuito pelo qual se apaixonou em criança ao assistir à histórica corrida de 2011.

Apesar do desafio acrescido de enfrentar o exigente traçado de Montreal num fim de semana sob o formato Sprint, o jovem piloto revelou ter intensificado o trabalho de simulador na fábrica para acelerar a sua adaptação.

Lindblad mostrou-se ainda otimista quanto às novas atualizações introduzidas no seu monolugar — que incluem um novo fundo — e recordou com emoção o momento “mais louco” dos seus primeiros cinco meses na categoria rainha: a disputa lado a lado com o heptacampeão Lewis Hamilton na Austrália.

#41 Arvid Lindblad (GBR) Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team (ITA) Racing Bulls VCARB 03/ RBPT-Ford, during the 2026 Formula One Canada Grand Prix, 5th round of the 2026 Formula 1 World Championship, taking place from May 22 to 24, 2026 on Circuit Gilles Villeneuve in Montreal (CAN) Copyright /Philippe Nanchino/ MPS Agency

Arvid, o teu primeiro Grande Prémio do Canadá. Quais são as tuas impressões sobre o Circuito Gilles Villeneuve?

Arvid Lindblad: Sim, acho que é uma pista incrível. Estou mesmo muito ansioso por entrar em pista esta semana. Sabes, lembro-me da famosa corrida de 2011, foi uma das primeiras corridas que vi em miúdo. Foi uma daquelas que me fez apaixonar pelo desporto. Ainda me lembro muito bem disso. Por isso, ter a oportunidade de pilotar nesta pista tão especial é algo que me deixa muito entusiasmado.

Podes falar-nos um pouco mais sobre os teus preparativos? Porque, logicamente, este é um fim de semana Sprint. É uma pista difícil numa primeira vez quando se trata de um evento Sprint. O que fizeste para te preparar?

AL: Sim, quer dizer, vai ser um desafio. Perante a realidade de como esta temporada tem corrido, temos tido bastantes Sprints. Acho que três das primeiras cinco provas vão ser corridas Sprint, por isso já estou a ficar minimamente habituado. Mas acho que envolveu apenas muito trabalho no simulador.

Essa é a principal ferramenta que temos para a preparação, por isso estive na fábrica a rever algumas coisas dos anos anteriores, fazendo depois a minha parte com os engenheiros no simulador para tentar ficar o mais preparado possível, além de ver câmaras a bordo (onboards) e todo o tipo de coisas normais.

E temos mais algumas atualizações no carro este fim de semana. Como é que se sentiram no simulador?

AL: Sim, pareceram boas. Temos fundos novos. Deverá ser um bom passo em frente mas, tal como o George [Russell] deu a entender, é sempre difícil saber se isso se correlaciona a 100% com a pista. Portanto, estou otimista, mas vou focar-me apenas em mim próprio e logo veremos o que acontece.

Na quinta corrida, e com todas estas pausas no calendário, tiveste tempo para refletir sobre como as coisas te correram até agora este ano. Qual é o teu balanço desta tua primeira temporada?

AL: Acho que tem sido aceitável. Penso que houve alguns momentos bons. Houve alguns momentos difíceis, o que já seria de esperar. Obviamente, é o meu ano de estreia (rookie). Acho que o balanço geral é bastante positivo. Creio que já mostrei do que sou capaz em certos momentos, mas ainda há áreas a melhorar e coisas a trabalhar. Portanto, sim, tenho confiança em mim próprio, mas procuro trabalhar nas coisas que posso fazer melhor.

És piloto de F1 há cerca de cinco meses. Consegues recordar o teu momento mais louco até agora e o que te passou pela cabeça nesse instante?

AL: Sem dúvida que o meu momento mais louco tem de ser Melbourne. Foi a minha primeira corrida na F1 e, provavelmente, a primeira volta em Melbourne foi uma autêntica loucura. Não estava nada à espera de estar a rodar na terceira posição (P3) a dada altura, a lutar lado a lado com o Lewis [Hamilton], alguém que admirei durante muito tempo. Por isso, sinceramente, é difícil descrever as minhas emoções naquele momento. Houve ali um grande compasso de espera na minha mente. Acho que só no início ou a meio da segunda volta é que percebi o que tinha acabado de acontecer. Sim, aquilo foi uma loucura total.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino