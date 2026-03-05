F1, Arvid ​Lindblad estreia-se na F1 como único rookie de 2026: “Estou focado no importante, que é pilotar”

Arvid Lindblad chega ao GP da Austrália como o único estreante na grelha de Fórmula 1 em 2026, assumindo entusiasmo e a noção de que o arranque do novo ciclo regulamentar exige uma adaptação acelerada, sobretudo na gestão de energia do motor. O piloto da Racing Bulls disse sentir-se “bem” na antecâmara do seu primeiro Grande Prémio e descreveu a estreia como a concretização de um objectivo de vida.

​

“É o meu sonho desde os cinco anos”

Na conferência de imprensa da FIA em Melbourne, Lindblad explicou que a chegada ao campeonato representa o culminar de um percurso iniciado ainda em criança. “Isto é aquilo para que trabalhei a minha vida toda… era o meu objectivo, o meu sonho, quando comecei com cinco anos, por isso o facto de estar a tornar-se verdade é algo por que estou obviamente muito entusiasmado”, afirmou.

​

Questionado sobre o momento do fim de semana que mais aguarda, o britânico apontou para os momentos de maior pressão competitiva. “Estou ansioso por tudo, mas provavelmente pela qualificação e pela corrida um pouco mais, porque isso é mais entusiasmante”, disse.

​

Um fim de semana “mais preenchido” do que na F2 e F3

Lindblad reconheceu que a passagem para a F1 implica uma mudança imediata de contexto, com mais atenção mediática e mais pessoas envolvidas em cada etapa do fim de semana. “É muito mais preenchido do que na F2 e na F3. Há muito mais pessoas nesta sala do que eu estava habituado”, afirmou, apontando “mais media” e “um pouco mais de tudo” como parte natural do salto para a categoria rainha.

​Ainda assim, o rookie diz estar a tentar limitar ruídos externos e concentrar-se no essencial. “Na F1 tudo é um ‘step up’, por isso é uma vibração diferente… mas estou apenas a tentar manter o foco na parte importante, que é a condução”, sublinhou.

​

O que mais mudou no carro: motor e energia

Apesar de referir que o monolugar se mostrou fiável nos testes, Lindblad destacou que a principal aprendizagem tem sido compreender as novas exigências técnicas da era 2026. “Acho que, para todos nós, estamos a tentar ganhar velocidade com estes novos regulamentos. Obviamente o carro é diferente, os pneus são diferentes, mas acho que a maior coisa é o motor e a energia”, explicou.

​

O piloto admitiu que essa área obriga a novas abordagens ao volante e a um trabalho conjunto com os engenheiros para extrair performance. “Técnicas diferentes, maneiras diferentes de conduzir, tentar encontrar ‘truques’ com a equipa para tirar o máximo do pacote — isso é o principal em que estamos a trabalhar e a tentar dominar”, concluiu.

​

Uma estreia sob o peso da mudança

A entrada de Lindblad coincide com um período em que, segundo vários pilotos, a gestão energética ganhou um papel central na performance e na forma de correr, aumentando a complexidade das decisões em pista. Para o estreante, a prioridade imediata é simples e direta: transformar o sonho numa execução limpa, num fim de semana em que tudo — do paddock à condução — é “um nível acima”.

